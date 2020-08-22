Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ольга Сумская отмечает день рождения

22.08.2020

Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины Ольга Сумская отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет легендарную актрису театра и кино с праздником!

ольга сумская

В костюмированной драме «Крепостная» Ольга Сумская сыграла одну из главных ролей — мать главного героя Софию Косач. Зритель увидел артистку в амплуа помещицы, которая всей душой любит своих детей. Роль добропорядочной, благородной и изысканной дамы подошла Ольге, как никому другому. Зритель вновь насладился невероятным актерским мастерством артистки. 

ольга сумская

В свободное от съемок время Ольга любит путешествовать по Украине и готовить для любимого мужа. 

ольга сумская с мужем

Редакция сайта STB.UA поздравляет Ольгу Сумскую с днем рождения и желает творческого вдохновения и еще множество легендарных ролей!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить