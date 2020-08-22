Как правильно организовать свой день? Как достичь эмоционального баланса? Читайте в астрологическом прогнозе для каждого знака зодиака на 23 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам думают, что много усилий прошло зря. Не расстраивайтесь, вслед за неудачей ждет сладкая победа. И то, что сегодня предстает как трагедия, завтра покажется небольшой оплошностью.

Телец

Тельцам можно смело менять прическу, но они постоянно тормозят. Что вами руководит? Страх? Неуверенность в себе? Комплексы. Избавляйтесь от

них поскорее.

Близнецы

Сегодня вспомните все, что вы кому-либо когда-то обещали. Возможно, остались какие-то долги. Звезды рекомендуют закрыть большую часть задолженностей.

Рак

На Раков свалилось много работы и странных обязанностей. Кажется, что вы и вовсе не должны это делать. Звезды говорят, что можете отказаться. А можете выполнить и получить приятный бонус.

Лев

Включите мелодии из прошлого, это согреет вашу душу и отправит в увлекательное путешествие по прошлому. Иногда полезно вспомнить былые времена. Но не забывайте о том, что жить нужно сегодняшним. Не жалейте ни о чем.

Дева

Будьте осторожнее в это воскресенье, один человек хочет обвести вас вокруг пальца. Старайтесь меньше вступать в контакт с малознакомыми людьми.

Весы

Сегодня же выходной, так почему вы все думаете о работе? Отправляйтесь на прогулку, на природу, на встречу с близкими. Вносите краски в эту жизнь.

Скорпион

Вы слишком много времени посвящаете плохим мыслям. Лучше настраивайте себя на позитив, не всегда будет все в тумане. Отвлекитесь. Например, займитесь перестановкой в комнате или разбором гардероба.

Стрелец

Чтобы достичь эмоционального баланса, нужно немного времени. Вы вечно бросаетесь из крайности в крайность. Поменяйте свои взгляды на жизнь. Научитесь искать золотую середину.

Козерог

Вы схватили удачу за хвост, не упускайте ее! И попытайтесь меньше показывать свое счастье окружающим. Среди них могут быть завистники.

Водолей

Водолей наполнен силами к действиям. Работайте над своей мечтой. Добивайтесь сердца человека, которого любите. Уделяйте время близким. Из этих действий состоит жизнь.

Рыбы

Ваша душа требует чего-то сумасшедшего, так дайте ей это. Главное – делайте все с умом, чтобы ничего не угрожало вашему здоровью. Более того, предлагайте в этом участвовать вашей второй половине. Вносите разнообразие и новые эмоции в отношения.

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