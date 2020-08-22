Сегодня зрители телеканала СТБ насладились просмотром 5 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Участники шоу не на шутку состязались за победу: готовили неординарные блюда и незабываемые конкурсы. Но кто же стал победителем пятого выпуска проекта «Звана вечеря»? Узнайте прямо сейчас!

«Звана вечеря» продолжает удивлять героями, блюдами и домашними традициями! На этот раз свое гостеприимство и кулинарные навыки продемонстрировали: яркая участница реалити «Холостяк»-10, помощница народного депутата Оля Виноградова; эпатажный фотограф, многие работы которого в стиле «ню», Паша Пчелкин; звездный фитнес-тренер Игорь Обуховский и «проста дівка з села», как называет себя сама героиня, девушка без комплексов, Оля Филева.

Первой у себя принимала гостей экс-холостячка Оля Виноградова. На закуску девушка приготовила бургер с креветками «Слуга народа», на основное блюдо – запеченного лосося «Депутат с мандатом», а на десерт ― клубнику в шоколаде «Сладкие субвенции». После основного блюда гости играли в занимательную игру «Правда или действие».

Следующим своих гостей баловал эксцентричный Паша. На основное парень приготовил жульен «Тяжкий груз». На закуску Паша запек овощи с сыром «Сомнительные перспективы», а десерт «Любовь» сделал в виде женской груди из фруктов. Развлечение у Павла было тоже весьма экстравагантное: гости танцевали в темноте, а хозяин и вовсе разделся до самих трусов!

Затем свое гостеприимство проявляла яркая девушка Оля. На закуску она приготовила мясную нарезку «Сердце с перцем», на основное ― борщ «Второй день свадьбы», а на десерт вареники с малиной «Ночь на сеновале». Весь вечер хозяйка Оля рассказывала гостям анекдоты и пела песни.

А вот тренер Игорь сделал ставку на здоровое питание. Он решил удивить своих гостей паштетом пхари «Гамарджоба, генацвале», на основное подал ризотто с морепродуктами «Морская жемчужина», а на десерт звездный тренер приготовил блюдо без сахара «Кекс на пляже». В качестве развлечения Игорь предложил интересную танцевальную тренировку.

По подсчету голосов, в 5 выпуске шоу «Звана вечеря» выиграла украинская кухня от Оли Филевой!

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