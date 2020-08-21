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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 22.08.2020

21.08.2020

22 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд уже переболел коронавирусом и что прячет в своей машине Сергей Танчинец. Подробнее читайте в материале.

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Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: Какие черты характера супруги раздражают Андрея Фединчика?

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 22 августа 2020 года вы узнаете:

  • Кто из звезд заболел коронавирусом?
  • Что прячет в своем багажнике фронтмен группы БЕZОбмежень Сергей Танчинец: ревизия его авто.
  • Кому из селебрити не дают спокойно жить фанаты?
  • Какие тайны расскажут дети Илоны Гвоздевой?
  • Как прошла свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой?
  • Кто из звездных мам воспитывает детей в одиночку? 
  • Как и в каких ситуациях вера помогает звездам?

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