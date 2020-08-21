Сегодня, 21 августа, в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде между участниками нарастают конфликты. Татьяна Гриник не видит отдачи в отношениях от Дениса Святокума, а Алена Вербило считает, что Святослав Марочко уделяет ей мало внимания. Узнайте все подробности в материале.

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Сегодня в романтическом проекте «Наречена для тата»-3 будет много неожиданностей и бурные выяснения отношений. Ссоры и конфликты практически у каждой пары, а для одной из них возможен разрыв.

«Я не чувствую от тебя никакой отдачи», — признается Татьяна в откровенном разговоре с Денисом.

В 12 выпуске проекта вы узнаете:

Какая трагедия могла случиться с Аленой во время дайвинга, и почему Станислав, по ее мнению, не проявил достаточно заботы?

Удастся ли Татьяне переубедить Алексея в том, что в городе жить лучше, чем в селе?

Как пройдет знакомство Дениса с мамой Татьяны?

Как разрешится первый конфликт относительно воспитания детей, который произойдет между Таней и Алексеем?

Как пройдет разбор полетов между Татьяной и Денисом? Есть ли чувства у мужчины к невесте?

Как пройдет ежегодный слет веломобилистов, который организовал Алексей?

Video: «Наречена для тата»-3: Конфликты и ссоры — какая из пар окажется на грани разрыва? Наречена для тата 12 выпуск 3 сезон: между участниками нарастают конфликты. Татьяна Гриник не видит отдачи в отношениях от Дениса Святокума, а Алена Вербило считает, что Святослав Марочко уделяет ей мало внимания.

Video: «Наречена для тата»-3: Конфликты и ссоры — какая из пар окажется на грани разрыва? Наречена для тата 12 выпуск 3 сезон: между участниками нарастают конфликты. Татьяна Гриник не видит отдачи в отношениях от Дениса Святокума, а Алена Вербило считает, что Святослав Марочко уделяет ей мало внимания.

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