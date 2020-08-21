Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Мода 2020: какие принты в тренде этим летом

21.08.2020

Яркие узоры и фантазийные принты – тренд грядущего летнего сезона. Мотивы тропических джунглей, цветочные и анималистичный рисунки, разнообразный градиент и принт tie-dye, клетчатые и узоры в горошек – все это подчеркнет свежесть вашего образа. Подробнее о трендовых принтах лета 2020 рассказали стилисты СТБ. Какие принты в моде в 2020 году, читайте в материале.

Мода 2020: мотивы тропических джунглей и цветочный принт

Цветочный узор и принт тропических джунглей являются теми рисунками, которые навевают весеннее и летнее настроение. В летнем сезоне 2020 в тренде: мелкий полевой принт, крупные изображения бутонов, абстрактные флористические рисунки, сочетание нескольких ботанических узоров, тропические цветы, зеленая листва и деревянистые тропические растения.

Мода 2020: градиент и tie-dye

Радужный принт родом из 1970-х годов в летнем сезоне 2020 обрел приглушенные цветовые сочетания. Поэтому отдавая дань уважения культуре хиппи, модельеры признались в любви к лилово-белым сочетаниям и серовато-синим ретро-узорам. Говоря о градиентах, то в тренде будут различные мягкие цветовые переливы. 

Мода 2020: клетка и горошек

Клетчатый принт – был и всегда будет актуален в любое время года. Его можно применить как в повседневном дресс-коде, так и обыграть для вечернего выхода. Что касается горошка – это женственный, элегантный и инфантильный принт, который будет выглядеть непринужденно и легко. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить