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Как проходит съемочный день Эктора Хименеса-Браво на «МастерШеф»

21.08.2020

Хотите узнать, как проходят съемки самого популярного кулинарного шоу страны? Сегодня Эктор Хименес-Браво открыл вам еще одну тайну и рассказал, как проходит его день на съемочной площадке «МастерШеф». Подробности далее в материале.

  • «9:00―10:00 ― время, которое я трачу на дорогу до павильона.
  • 10:00―11:00 ― грим и прическа. Конечно, мне не красят ресницы и румяна. Но для того, чтобы убрать блеск кожи, который так не любит телевизор, мне каждый день приходится проходить через это.
  • 11:00―11:30 ― костюм: за это время меня одевают. Не потому, что я сам не могу, а потому, что в кадре все должно быть идеально: бабочка, стрелки на брюках, платок в кармане.
  • 11:30―12:00 ― мы с судьями записываем рекламные обращения к зрителю. Вы можете увидеть их непосредственно перед рекламным блоком».

По словам самого известного шеф-повара страны, судьи встречают участников только в обед!

  • «12:00―13:00 ― мы наконец встречаем участников. Здороваемся, делим их на команды и рассказываем, какой конкурс их ждет.
  • 13:00―16:00 ― у нас конкурс. Если я не наблюдаю за участниками на площадке, то сижу в специальной комнате с мониторами, где видно каждого. Таким образом я знаю, где кто ошибся. Пусть вас не удивляет, что это длится 3 часа. Готовят участники согласно заданному времени. Все остальное ― технические важные моменты, например, на перестановку камер.
  • 16:00―17:00 ― у нас перерыв на обед. В это время я работаю, отсылаю рабочие письма, совершаю телефонные звонки».

Но когда же участники выслушивают долгожданные вердикты? По словам Эктора, они длятся очень много времени.

  • «Примерно в 17:00―19:00 мы выносим вердикты. Обычно в эфире они занимают 10 минут, а в реальной жизни это гораздо дольше!
  •  В 19:00 я переодеваюсь, смываю грим и отправляюсь домой».

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