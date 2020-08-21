Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото
Сырники — одно из самых любимых и полезных блюд еще с детства, к тому же они прекрасно подходят для полезного и сытного завтрака. Сырники подкупают еще и тем, что их очень просто и быстро можно приготовить. Кроме классического рецепта приготовления этого блюда существует еще очень много вариаций. Читайте в нашем материале 5 пошаговых рецептов сырников с фото, один из которых от судьи «МастерШеф»-9 — Лизы Глинской.
Рецепт сырников от Лизы Глинской
Судья «МастерШеф. Профессионалы» Лиза Глинская часто делиться своими рецептами в социальных сетях. В своем Instagram женщина поделилась, как приготовить вкусные сырники.
Ингредиенты:
- творог — 1кг
- яйца — 100 г
- желток — 60 г
- сахар — 50 г
- мука — 100 г
- соль — 2 г
- ванильный сахар
- мука или манка — 200 г (для панировки)
Подливка
- сливочное масло — 200 г
- сметана — 200 г
- сахар — 200 г
Способ приготовления:
- Соединяем творог с солью, добавляем яйца и желтки, муку, сахар. Все перемешиваем.
- Используя муку или манку, планируем сырники. Муки должно быть много.
- Выкладываем на разделочную доску, подпиленную мукой.
- На разогретую сковороду наливаем растительное масло, отправляем сырники. Обжариваем несколько минут с каждой стороны.
Способ приготовления подливки:
- Соединяем сахар, сливочное масло и сметану в сотейнике.
- Держим на огне, перемешивая, чтобы сахар полностью растворился.
- Заливаем сырники подливкой.
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Сырники классические
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- сахар — 200 г
- мука пшеничная — 5 ст. л.
- яйца — 2 шт.
- растительное масло — 1 ст. л.
- ванильный сахар — 1 ст. л.
- соль — щепотка.
Способ приготовления:
- Творог переложите в глубокую миску и тщательно разомните его вилкой. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте.
- Разбейте яйца и тщательно перемешайте смесь.
- В творожно-яичную массу добавьте 1,5 ст. л. муки. В зависимости от жирности творога и размера яйца, муки может понадобиться немного больше. Главное правило — тесто не должно быть слишком жидким, иначе сырники не поднимутся и будут расползаться на сковороде.
- Добавьте ванильный сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут.
- В отдельную тарелку высыпьте оставшуюся муку. Руки смочите в холодной воде. Сформируйте из творожной массы шарики и обваляйте их в муке.
- Вылейте в раскаленную сковороду растительное масло. Выложите в нее творожные шарики и слегка их приплюсните.
- На среднем огне жарьте сырники до золотистой корочки, затем убавьте огонь и накройте сковороду крышкой.
- Когда сырники будут готовы, переложите их на бумажное полотенце — это поможет избавиться от лишнего масла.
- Классические сырники можно подавать с любимым вареньем, сахарной пудрой или фруктами.
Сырники с шоколадной начинкой
Сделать из сырников потрясающий десерт совсем не сложно! Сейчас мы расскажем вам, как приготовить сырники с шоколадом. Такое лакомство точно придется по вкусу всем сладкоежкам.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- яйца — 2 шт.
- сахар — 2 ст. л.
- мука пшеничная — 1 ст.
- шоколад (черный или молочный) — 50 г
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Творог выложите в миску и хорошо разомните его вилкой.
- Яйца взбейте с сахаром и добавьте к творогу, туда же всыпьте 2 ст. л. муки, соль и перемешайте до однородности.
- Руки смочите холодной водой, сформируйте из творожной массы шарики и положите внутрь по кусочку шоколада. Обваляйте творожные шарики в оставшейся муке.
- На раскаленную сковородку влейте растительное масло, выложите шарики, слегка их приплюсните и обжарьте до золотистой корочки.
Сырники с грецкими орехами и изюмом
Разнообразить любимое творожное блюдо и обогатить его вкус можно, добавив в тесто орехи, сухофрукты или ягоды. Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырников с грецкими орехами и изюмом!
Ингредиенты:
- творог — 250 г
- мука — 3 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 2-2,5 ст. л.
- грецкие орехи — 50 г
- изюм — 50 г
Способ приготовления:
- Творог выложите в миску, хорошо разомните его вилкой.
- Добавьте яйцо, муку, сахар и грецкие орехи. Тщательно перемешайте.
- Из творожной массы сформируйте шарики, обваляйте их в муке.
- На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Выложите творожные шарики и слегка их приплюсните.
- Обжарьте до золотистой корочки и выложите сырники на бумажное полотенце.
- Перед подачей посыпьте сырники изюмом и полейте медом.
Сырники диетические
А вы знали, что сырники могут быть еще и отличным диетическим блюдом? Ниже мы расскажем, как приготовить сырники так, чтобы они не испортили вашу фигуру.
Ингредиенты:
- творог — 0,5 кг
- заменитель сахара — 4 таблетки
- яйца — 2 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванилин
- отруби — 4 ч. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте творог, отруби, разрыхлитель, ванилин и яйца. Тщательно перемешайте.
- Заменитель сахара растворите в ⅕ стакана горячей воды. Влейте смесь в тесто, хорошо перемешайте.
- Тесто выложите в силиконовые формочки и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекайте около 20 минут, до образования золотистой корочки.