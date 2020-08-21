Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Игорь Обуховский или экс-холостячка Оля: кто победит в 5 выпуске шоу «Звана вечеря»?

21.08.2020

Уже завтра, 22 августа, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 5 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

В этот раз за победу в шоу сразятся четверо амбициозных незнакомцев: яркая участница реалити «Холостяк»-10, помощница народного депутата Оля Виноградова; эпатажный фотограф, многие работы которого в стиле «ню», Паша Пчелкин; звездный фитнес-тренер Игорь Обуховский и «проста дівка з села», как называет себя сама героиня, девушка без комплексов, Оля Филева. Кто из них удивит вкусными блюдами, подачей и гостеприимством?

Смотрите уже завтра на телеканале СТБ в 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Игорь Обуховский или экс-холостячка Оля: кто победит в 5 выпуске шоу «Звана вечеря»?

Игорь Обуховский или экс-холостячка Оля: кто победит в 5 выпуске шоу Звана вечеря

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить