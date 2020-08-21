Гороскоп на 22 августа 2020 года — это прекрасный путеводитель. Куда лучше отправиться? Во что вложить больше сил и энергии? Читайте подробный астрологический прогноз от экстрасенсов СТБ.
Овен
Немного терпения ― и вы придете к желаемому результату. Столько усилий не пройдет зря, вот увидите. Стоит лишь начать больше прислушиваться к себе и своему сердцу.
Телец
Вы погасли в том виде деятельности, которым занимаетесь. Но у вас уже назрел новый план. Скорее к реализации! Вы достигнете своих целей, хоть и маленькими шагами, зато как уверенно!
Близнецы
Каждый день Близнецы чего-то ждут. Но научитесь обращать внимание на мелочи. Из них состоит жизнь.
Рак
Позвольте себе побыть немного бунтарем в эту субботу. Не нужно ничего громить и рушить. Просто включите музыку погромче или погуляйте на час дольше обычного. Вы во многом себя ограничиваете. Почему?
Лев
Обратите свое внимание на отношения. Вы везде и со всеми, но не со второй половиной. Рискуете остаться одним.
Дева
У Дев гора проблем. И кажется, что решения не видать. Однако чтобы уже сегодня к вечеру немного расслабиться и выдохнуть, обратитесь за помощью к близкому человеку.
Весы
Весы постоянно анализируют свое поведение. Более того, поведение пятилетней давности. Хватит себя корить и осуждать. Вы пропускаете счастливые дни мимо себя.
Скорпион
Сегодня вам рекомендовано начать все с нуля. Попробуйте оценивать все заново, даже вкус любимой пасты, свежего лимонада или банальной шоколадки.
Стрелец
Не усердствуйте с алкоголем. Расценивайте все с трезвым разумом. Вам лишь кажется, что в выходной можно пустить все на самотек. Однако помните, что рискуете натворить проблем.
Козерог
Цените хорошее отношение к вам. Если и дальше будете так относиться к своим близким, то можете их обидеть. Пока что вам идут на уступки и закрывают на многое глаза. Но так же не будет вечно.
Водолей
Перемены всегда к лучшему, даже если сейчас вы пролили много слез. Прощаться сложно, но дальше вас ждет самое лучшее.
Рыбы
Этот день хорош для новых начинаний. Будьте более внимательным ко всем деталям, чтобы не упустить важные моменты.
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