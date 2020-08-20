Как справиться с гиперответственностью, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК»
20.08.2020
Быть ответственным ― это хорошая черта. Однако когда это качество выходит за рамки нормы, рождается гиперответственность. Какие признаки появляются? Как с ними бороться? И как убедить себя, что ты не можешь все контролировать? Подробнее о том, как справиться с гиперответственностью, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина.
Признаки гиперответственности:
Высокий уровень внутренней тревожности человека.
Повышенный контроль за тем, что происходит с другими (родителями, детьми, коллегами…).
Суетливость и желание все успеть сделать самостоятельно.
В приоритете цели других, а свои интересы отходят на второй план.
Часто свойственна резкость в речи и усталый вид.
Завышенная требовательность и убеждение, что другие недостаточно способные.⠀
Когда амбициозные родители хотят воспитать успешного во всех сферах человека, они выдвигают требования, которым их ребенок должен соответствовать.
Это успеваемость в школе и кружках, воспитание младших, порядок в комнате, ― и все должно быть на «отлично». Движет родителями благое побуждение воспитать самостоятельную личность, но иногда получается по-другому.
Что отличает здоровую ответственность от гипер?⠀
Мы отвечаем за свои действия и жизнь.
У нас есть собственная иерархия приоритетов в целях.
Есть четкое понимание, где наша ответственность, а где чужая.
Мы прощаем ошибки как себе, так и другим.
Как справиться с гиперответственностью?
Напишите список всех задач, которые вы решаете. Возможно, здесь есть дела, которые нужно решать другим?Если вы замечаете, что кто-то из вашего окружения может допустить ошибку, не бросайтесь исправлять ситуацию и делать за другого, а дайте возможность человеку получить собственный опыт. Если вы в какой-то момент устали и не хотите ничего делать, позвольте себе отдых. Это нормально, нам всем нужны периоды тишины и перезагрузки.