Быть ответственным ― это хорошая черта. Однако когда это качество выходит за рамки нормы, рождается гиперответственность. Какие признаки появляются? Как с ними бороться? И как убедить себя, что ты не можешь все контролировать? Подробнее о том, как справиться с гиперответственностью, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина.

Признаки гиперответственности:

Высокий уровень внутренней тревожности человека.

Повышенный контроль за тем, что происходит с другими (родителями, детьми, коллегами…).

Суетливость и желание все успеть сделать самостоятельно.

В приоритете цели других, а свои интересы отходят на второй план.

Часто свойственна резкость в речи и усталый вид.

Завышенная требовательность и убеждение, что другие недостаточно способные.⠀

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Откуда берется состояние гиперответственности?

Когда амбициозные родители хотят воспитать успешного во всех сферах человека, они выдвигают требования, которым их ребенок должен соответствовать.

Это успеваемость в школе и кружках, воспитание младших, порядок в комнате, ― и все должно быть на «отлично». Движет родителями благое побуждение воспитать самостоятельную личность, но иногда получается по-другому.

Что отличает здоровую ответственность от гипер? ⠀

Мы отвечаем за свои действия и жизнь.

У нас есть собственная иерархия приоритетов в целях.

Есть четкое понимание, где наша ответственность, а где чужая.

Мы прощаем ошибки как себе, так и другим.

Как справиться с гиперответственностью?

Напишите список всех задач, которые вы решаете. Возможно, здесь есть дела, которые нужно решать другим? Если вы замечаете, что кто-то из вашего окружения может допустить ошибку, не бросайтесь исправлять ситуацию и делать за другого, а дайте возможность человеку получить собственный опыт. Если вы в какой-то момент устали и не хотите ничего делать, позвольте себе отдых. Это нормально, нам всем нужны периоды тишины и перезагрузки.

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