Гороскоп на 21 августа поможет вам сосредоточиться на важных делах и правильно распределить свои силы. Подробный астрологический прогноз на 21 августа 2020 года — читайте в материале.

Овен

Вас покинула внутренняя гармония. Чтобы ее восстановить, попробуйте медитацию или йогу. Эти занятия будут сейчас кстати, как никогда.

Телец

Дружеская встреча пойдет вам на пользу. Тельцы почему-то впали в хандру и совсем погрязли в меланхолии и апатии.

Близнецы

Близнецам стоит быть аккуратнее с увлечениями. Вы начинаете чувствовать себя слишком уверенно и теряете бдительность и контроль.

Рак

Затишье перед бурей – это именно то, что происходит в вашей личной жизни сейчас. Поэтому готовьтесь к скорым приключениям. Будут они хорошими или плохими — зависит от того, как вы выстроите ваше общение в ближайшее время.

Лев

День будет переполнен сплошными противоречиями. Кто-то будет говорить одно, а кто-то совершенно обратное. Вам нужно делать так, как подсказывает сердце. Не разрывайтесь на части.

Дева

С самого утра самочувствие Дев обещает желать лучшего. Не паникуйте. В свете последних событий может показаться, что вы таки подверглись опасности. Но на самом деле это обычный упадок сил.

Весы

Наконец-то вы позволили себе отдых. Это очень кстати в вашем случае. Сегодняшний день будет спокойным и без приключений.

Скорпион

Ваша вторая половина или близкий друг явно требует помощи. Обратите свое внимание на то, как он себя ведет или что говорит. Явно что-то скрывает или стесняется признаться.

Стрелец

Настало время перемен. Вам давно пора сменить имидж или прическу. Чего вы ждете? Сегодня отличный день. Вы сразу получите новый прилив сил и эмоций. Удивительно, как внешнее меняет человека внутри.

Козерог

Сегодня вечером попробуйте настроить себя на позитивный лад, посмотрев хорошую кинокомедию. Это поможет завтра утром проснуться в хорошем настроении.

Водолей

Ваш вспыльчивый характер стал отпугивать близких. Возьмите свои эмоции под контроль. Иначе начнутся конфликты, которые абсолютно беспочвенны.

Рыбы

Сегодня лучше провести день спокойно. Поговорите по душам со второй половиной, обсудите ваши будущие планы на жизнь. Этого так не хватает вашему партнеру.

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