Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии второго сезона фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 1 и 2 сериях 2 сезона фильма «Доктор Хаус»?

В 1 и 2 сериях второго сезона Хауса приглашают в тюрьму, чтобы он вылечил приговоренного к смертной казни. Стейси удается добиться перевода заключенного в больницу. Кэмерон вынуждена сказать молодой женщине, что у нее неоперабельный рак. У маленькой 9-летней девочки рак, но к ее проблемам добавляются галлюцинации.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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