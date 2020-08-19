Яблочный Спас в 2020 году отмечают 19 августа. В церковном календаре он также обозначен как великий праздник – день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как правильно отметить Яблочный Спас, а также какие традиции стоит соблюдать в этот день, напомнила победительница 5 сезона «Битвы экстрасенсов» Жанна Шулакова.

Праздник Преображения Господня: церковные традиции

Преображение Господне считается одним из самых крупных церковных праздников и входит в цикл двунадесятых дней. Они посвящены событиям земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. В этот день прославляется соединение божественного и человеческого начал в Иисусе Христе. На горе Фавор Спаситель преобразился в божество, дав своим ученикам откровение славы Второго Лица Троицы (Христа), скрытого от глаз чужих в земной жизни. Поэтому праздник Преображения имеет еще одно название – Спас на горе.

Яблочный Спас является мирским названием церковного праздника. Именно с ним связаны все народные приметы, традиции и обычаи.

Жанна Шулакова также рассказала, что «Второй, или Яблочный, Спас отмечали в дохристианские времена в середине августа – в конце сбора урожая. Он напоминал народу о великой силе природы и ее неоценимых дарах. В Яблочный Спас по традиции праздничные службы проходят во всех действующих православных храмах, где верующие исповедуются и причащаются. Люди издревле считают, что Господь посылает на людей свое благословение в Яблочный Спас.

После Богослужения в храмах по традиции освящаются фрукты – обычай этот восходит к Ветхому Завету. В те далекие времена в храм для благословения люди несли злаки и гроздья винограда в знак благодарности Всевышнему. Традиция на Руси, где виноград далеко не везде рос, преобразовалась — люди стали освящать яблоки, сбор которых приходился на Яблочный Спас. Соответственно, главным символом праздника стали яблоки, которые олицетворяют достаток и благополучие.

Прихожане по сей день несут корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами в церковь, которые начинают есть только после обряда освящения.

На Яблочный Спас, по древнему поверью, ангелы угощают яблоками души детей на небесах. Поэтому родители, потерявшие детей, после обряда освящения раздавали угощение в храме или часть яблок оставляли на могилках. На кладбище по традиции и сегодня идут после церковной службы и поминают всех почивших родственников, а не только детей».

Яблочный Спас на Руси

Яблочный Спас – это единственный Спас, к которому на Руси готовились заранее. За две недели до этого дня люди переставали кушать яблоки, ожидая праздничного дня Второго Спаса.

В сам Яблочный Спас все фрукты святили в церкви, затем ели их целый день, готовили всевозможные блюда с яблоками и делали заготовки на зиму. Считалось, чем больше блюд на столе, тем богаче будет следующий урожай. Как и во время других Спасов – Медового и Орехового, – верили, что в день праздника продукты обретают лечебные свойства.

Традиции и приметы в день Яблочного Спаса

Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых. Только после этого можно скушать яблочко самому.

Если в этот день на мед слетаются пчелы – дом будет полон достатка.

Девушки в праздник Спаса просят у яблонь свежесть и красоту. Для этого юным красавицам нужно водить хороводы вокруг дерева, вплетать листья из него в венки. А если сделать специальный гребень из яблони и расчесать им волосы на закате, то они станут густыми и сильными.

По погоде в Яблочный Спас определяют, какой будет грядущая осень. Если весь день идут дожди – осень тоже будет мокрой, сухой же день сулит осень без осадков. А вот ясная солнечная погода пророчит суровую зиму.

Также о погоде судят по листьям на деревьях. Если в день праздника они пожелтели, то в скором времени погода изменится к худшему.

Особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня вы будете милосердными и терпеливыми к мухам, то ждите успех и благополучие. Не отгоняйте их от себя, и ни в коем случае не убивайте. Так вы привлечете счастье в свою жизнь.

Жанна добавляет, что «в праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы – на Яблочный Спас можно только готовить пищу и собирать урожай».

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