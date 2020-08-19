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Високосный год 2020: приметы и суеверия

19.08.2020

Что можно и нельзя делать в високосный год? Об этом рассказала постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская. Приметы и суеверия про високосный год 2020: можно ли рожать, делать ремонт, переезжать, читайте в материале.

високосный год

Что нельзя делать в високосный год:

  • Венчаться или играть свадьбу.
  • Покупать жилье.
  • Менять работу.
  • Беременеть или рожать детей.

Больше по теме: Свадьба в високосном году

Високосный год: приметы

  • Нельзя собирать грибы и траву, особенно на Ивана Купала. Придя в лес, надо произнести: “Високосный год, оставь себе плохое, а мне дай взять дорогое. Аминь”.
  • Беременной женщине нельзя стричь волосы до родов.
  • Ребенку, родившемуся 29 февраля, в документах рекомендуется записать дату рождения 28 февраля или 1 марта.
  • Носите крестик и другие обереги на себе.
  • Ходите как можно чаще в церковь. Таким образом вы усилите свою защиту.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2020 год

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