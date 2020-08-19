Одним из ключевых курортов Азовского моря является город Бердянск (Запорожская область) и его знаменитая Бердянская коса, одна из самых больших на территории Украины. Многие отдыхающие не очень-то нахваливают пляжи в самом городе, поскольку и мусора немало, и сами пляжи не слишком большие, что в сезон особо неудобно, да и многие из них не обустроены. Но вот о Бердянской косе плохие отзывы – редкость. Это уникальная заповедная зона, которая, помимо выхода в Азовское море, имеет на своей территории 6 больших лечебных озер с залежами лечебных грязей (хорошая альтернатива Мертвому морю). Все пляжи на косе бесплатные, чистые, песок мелкий и мягкий, за счет обилия растительности есть много прохладных зон.

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Железный порт

Железный порт находится в Херсонской области на берегу Черного моря. Этот курорт идеально подойдет для оздоровления и отдыха с маленькими детьми. Целебный воздух, песчаные пляжи и теплая чистая вода ‒ что еще нужно для идеального отпуска?

Кроме этого, недалеко от курорта расположился Черноморский биосферный заповедник и горячий источник, а недалеко от курорта, в поселке Голая Пристань, есть соленое лечебное озеро. Так что, кроме купания в море, все желающие могут организовать для себя интересный и познавательный досуг.

Кирилловка

Самый большой пляжный курорт на Азовском море ‒ поселок Кирилловка в Запорожской области. Здесь вас ждут около 400 отелей и баз отдыха, 30 км чистых пляжей, один из самых больших аквапарков в Украине, лунапарки, дельфинарий и, конечно же, чистый, богатый йодом воздух. Это идеальное место для отдыха с маленькими детьми и молодежи, ведь на пляже очень много разнообразных аттракционов и клубов ‒ полный ассортимент для незабываемого отпуска.

Шацкие озера, озеро Свитязь