StarLightMedia вошла в ТОП-25 лучших работодателей Украины

Медиагруппа StarLightMedia вошла в рейтинг ТОП-работодателей Украины «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», где заняла почетное двадцать первое место. А Human Capital директор Группы Людмила Довгоброд, согласно рейтингу, признана одной из лучших HR-управленцев Украины. При оценке работодателей принимался во внимание комплекс мер, направленных на поддержку и развитие команд, в том числе в период пандемии коронавируса.

С началом пандемии в StarLightMedia был разработан комплексный план действий. Команда медиагруппы была быстро переведена на дистанционную работу и обеспечена всеми необходимыми средствами личной защиты. Были откорректированы производственные процессы, в частности разработаны 10 золотых правил безопасного творчества и подробный протокол проведения съемок, а также проект психологической поддержки персонала. Психологи Группы ежедневно консультируют работников онлайн и ежемесячно проводят лекции о поддержке психоэмоционального состояния. Для помощи в сложных жизненных обстоятельствах действует Благотворительный Фонд взаимопомощи StarLight Hope.

Во время карантина в StarLightMedia начали реализовывать проект дистанционной работы Remote. Его цель — эффективная и комфортная работа в посткарантинной реальности, которая уже стала «новой нормой» жизни. В рамках проекта компания на постоянной основе вводит новую удаленную форму сотрудничества с работниками. Особое внимание уделяется интеграции remote-работников в корпоративную культуру, обеспечению им всех тех условий, что и для офисных сотрудников, а также обеспечению руководителей инструментами управления смешанными командами.

Также эксперты отметили корпоративную программу поддержки отцовства «Звездочки». Она действует в StarLightMedia и предлагает широкий спектр услуг: от бесплатных курсов по подготовке к родам и льгот на лабораторные исследования для будущих мам до организации домашнего рабочего места с полным техническим обеспечением. Еще один проект компании, который привлек внимание авторов рейтинга, — Spring Booster. Это программа корпоративного MBA, реализованная в партнерстве с Deloitte Academy. В ее рамках 55 руководителей из команды лидеров изменений в течение года, состоявшего из 9 модулей, учились и разрабатывали проекты для развития StarLightMedia.

Михаил Царев, генеральный директор StarLightMedia:

«Новые нормы условий работы и социального поведения, продиктованные карантином, — особый вызов для креативных индустрий. Здоровье наших сотрудников и участников проектов — тот приоритет, который мы не размениваем. Мы создаем безопасные условия для работы талантливых людей, создающих истории, которые вдохновляют».

ТОП работодателей и HR-управленцев формировался из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), мнения экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%). В лонг-лист вошли более 140 компаний. Эксперты и редколлегия оценивали позиционирование компаний на рынке труда, продвижение привлекательного образа работодателя, репутацию компаний, программы социальной ответственности и наличие образовательных программ.

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