StarLightMedia отмечает сезон юбилеев

2020-й и и начало следующего года для телевизионной группы №1 будут особенными, ведь скоро начнется сезон юбилеев. Программа «Факты» на ICTV отметит 20-летие, «Факты недели. 100 минут» и «Свобода слова» ― 15-летие. Серебряная дата у «Вікна-новини» на СТБ, которым исполняется 25 лет.

Еженедельно редакции общественно важных программ StarLightMedia производят более 60 часов контента, им доверяет и отдает предпочтение более 14 млн украинцев.

«ICTV мы строили как современное телевидение современной Украины. Страна, сделала свой выбор в Независимости. Мы хотели быть голосом этой независимости, каналом людей, у которых светятся глаза и которые не боятся работы. Людей труда в лучшем и самом высоком смысле этого слова. И с самого начала важнейшим для нас было стать близкими к людям, понимая важное и глядя вперед! Благодаря новой украинской журналистике, заложившей основы редакций «Вікна-новини» и «Факты», мы более 25 лет назад начали формировать украинскую повестку дня. Телеканал ICTV даже сделал видео со звездами, которые исполняли гимн Украины ― чтобы начинать свой день по-украински», ― комментирует Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Команды «Фактов» и «Вікна-новини» делают колоссальную работу, которая воплотилась в 88 120 выпусков, а это 17 700 часов эфира. «Свобода слова» имеет 900 выпусков ― 1400 часов эфира. «Факты недели» уже 5-й месяц подряд удерживают лидерство среди итоговых программ. Масштабы производства показывают, что StarLightMedia сегодня является крупнейшим новостным продакшном в стране.

«Мы создали первую площадку в Украине, где предложили политикам говорить в прямом эфире о самом важном, ― так родилась «Свобода слова». А чтобы объяснить то, о чем временами политики предпочитали молчать, ― «Факты недели». Сейчас с новостями и общественно важными программами нашего дивизиона, такими как «Антизомби» и «Гражданская оборона», еженедельно контактирует более 50% украинцев в возрасте 18+, более 15 млн человек. Это больше половины всех украинцев, которые смотрят телевидение. Поэтому поздравляю команды наших любимых программ с юбилеями и желаю достичь еще более высоких свершений! У нас еще много работы и совместных побед впереди», ― подчеркивает Александр Богуцкий.

Из года в год Группа подтверждает свое лидерство по объемам и количеству охвата аудитории, только с началу 2020 года зрителями наших программ уже стали более 90% украинцев.

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