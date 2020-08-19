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Поздравления с Яблочным Спасом в открытках

19.08.2020

19 августа 2020 весь христианский мир будет отмечать православный праздник Яблочный Спас и Преображение Господне. Не забудьте поздравить своих друзей и близких с помощью красивых открыток, которые редакция сайта STB.UA подготовила специально для вас. 

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