Какие стрижки будут самыми актуальными в 2020 году? Подборка главных тенденций года поможет решить, какой образ выбрать в этот раз. Какие модные стрижки 2020 года предпочтут модницы – читайте в материале.

Стрижка каре 2020

Каре подходит всем, независимо от возраста, стрижка вписывается в любой стиль и образ жизни. Стрижку каре лучше всего делать на прямые волосы, а уже с челкой или без – решать вам.

Классическое каре характеризуется ровным срезом волос, наличием ровного пробора без челки или с прямой челкой до бровей. Такой вид каре идеально смотрится на прямых волосах, хотя стилисты очень хорошо обыгрывают классическое каре и на вьющихся локонах. Именно такая стрижка будет в тренде в 2020 году.

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Асимметричное каре 2020

Асимметричное каре, как правило, реализуется за счет челки и передних прядей, может осуществляться плавным или же резким переходом длины. Такой вид каре гармонично сочетается со стильными молодежными луками, демонстрируя неординарное решение стрижки.

Градуированное каре 2020

Градуированное каре считается самым универсальным вариантом. Благодаря эффекту легкой небрежности и неодинаковой длины волос, возникает ощущение густоты и объема волос. Если вы пытаетесь добиться такого эффекта – градуированное каре создано для вас в 2020 году.

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Длинное каре 2020

Для тех, кто не хочет расставаться с длинными волосами подойдет длинное каре. В таком варианте каре скрывается множество вариаций, как его носить и преподнести. Завить, выпрямить, создать легкие волны и беспорядок – все это превосходно дополнит длинное каре. Выбирайте свой вариант в 2020 году.

Прямая челка 2020

Прямая челка смотрится превосходно, позволяя скрыть лоб и придать внешности новый облик, преображая длинноволосых девушек до неузнаваемости. Актуальными в 2020 году будут прямые и гладкие челки, которые украсят и короткие, и длинные волосы. Челка в таком исполнении может быть стандартной или удлиненной, густой или не очень – как вам больше по душе.

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Ультракороткие челки 2020

Вариант челки для более смелых и неординарных девушек. Подобный модный эксперимент подойдет в качестве молодежной стрижки с длинными волосами для девушек с овальным личиком и прямой структурой прядок. Без внимания с такой челкой вы точно не останетесь.

Каскад 2020

Легкие стрижки каскадом станут идеальным решением не только для юных длинноволосых барышень, но и для девушек за 30. Модный длинный каскад прибавит объемность локонам и будет эффектным при распущенных волосах как на работу, так и для важного торжественного события.

Асимметричные стрижки 2020

Асимметричные прически – это один из современных трендов, а потому он коснулся даже длинноволосых. Конечно, далеко не все готовы пойти на такой радикальный шаг, как расставание с доброй половиной объема волос. Но если вы любите риски и эпатаж – этот вариант для вас!

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