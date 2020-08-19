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Как пережить развод, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК»

19.08.2020

Одним из самых сложных жизненных этапов является развод. Увы, многие пары к нему приходят, и причины тому бывают абсолютно разные. Как быть, если по какой-то причине семью невозможно сохранить и развод неизбежен? Как его пережить? Подробнее рассказала психолог и эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина. 

Частой ошибкой женщин является убеждение, что для счастливой семейной жизни необходимо оставить свои интересы и посвятить себя всецело мужу и детям. Вот самые распространенные стереотипы, которым следуют женщины:

  • Ты должна быть более слабой.
  • Все решения принимает только он.
  • Хорошая жена сидит дома.
  • Твоя жизнь = его жизнь.
  • Стихия женщины – дом и ничего более.
  • У замужней женщины нет времени на подруг.

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Как бы вас не обеспечивал муж, всегда надо быть готовой к тому, что в какой-то момент ситуация может поменяться. Планируйте свое развитие, занимайтесь любимым делом, достигайте поставленных целей. Если женщина уделяет все свое время мужчине, то вскоре она теряет самоценность и интерес мужчины к ней.

«Развод – это всегда маленькая смерть. Это кризис, пережить который поможет самодисциплина и поддержка специалиста», — утверждает Татьяна Ларина.

Как пережить развод?⠀

  • Позвольте себе выход эмоций – поплачьте, выговоритесь.
  • Старайтесь больше гулять в красивых местах – парки, набережная, лес – природа умиротворяет.
  • Смотрите фильмы со счастливым концом.
  • Уделите внимание медикаментозному лечению. За советом обратитесь к врачу.
  • Читайте книги или статьи по психологии.
  • Уделите внимание своему телу – массаж, бассейн, спорт.
  • Окунитесь в творчество. Через танец или рисование можно прекрасно выражать свои чувства.
  • Больше общайтесь со внешним миром. Заводите новые знакомства, это позволит вам не замыкаться и при этом избежать соболезнования от старых знакомых.

Когда вы строите качественные отношения, задайтесь вопросом: что будет, если по какой-то причине этот мужчина не будет с вами? Выбирайте в первую очередь себя.

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