Гороскоп на 20 августа поможет каждому знаку правильно распределить свою энергию. Кому нужно сосредоточиться на себе? А какому знаку и вовсе делегировать обязанности? Подробнее читайте в астропрогнозе от экспертов СТБ.

Овен

Пришло время немного отвлечься от рабочий забот. Сосредоточьтесь на своем «я». Вам давно пора помедитировать, сходить на массаж или просто почитать книжку в тишине.

Телец

Для Тельцов сегодняшний день — это открытие. Будьте расположены ко всему и всем, и тогда все сюрпризы этого дня окажутся приятными.

Близнецы

Близнецам не стоит сегодня ничего брать в долг. День сулит вам негативную чужую энергетику. Поэтому лучше обойтись без помощи окружающих. Если крайне что-то понадобится, лучше купите это самостоятельно.

Рак

Все взвесить сегодня будет особенно сложно. Поэтому оставьте принятие важных решений на более подходящее время. Звезды сулят следующие дни более благоприятными.

Лев

Как пройдет этот день, зависит только от вас. Начните его чем-то приятным, чтобы на весь день зарядиться позитивом. Медленно завтракайте, включите любимую музыку и нарядитесь красиво. Так вы позволите положительной энергии вас окутать и наполнить всецело.

Дева

Ничто не стоит на месте, и сегодня вы почувствуете на себе необходимость перемен. Не перечьте себе. Приступайте к новым занятиям как можно увереннее и скорее.

Весы

Вас постоянно преследуют тревожные мысли. Это говорит о том, что вы устали и хотите просто абстрагироваться от всего и всех. Сделайте это. Каждому человеку нужно порой побыть в уединении.

Скорпион

Энергия Скорпионов сегодня сумасшедшая. Кажется, что вам под силу решить даже самые сложные задачи. Пользуйтесь этим моментом.

Стрелец

Стрельцам сегодня улыбнется удача. Возьмитесь за дело, которое откладывали. Если не сегодня, то когда?

Козерог

Звезды испытывают вас на терпеливость. Сегодня нельзя спешить ни в чем, ведь если поспешите, то насмешите всех вокруг.

Водолей

Сосредоточьтесь на том, что вас попросили сделать. Поверьте, это не останется незамеченным. Человек вас хорошо за это отблагодарит. Более того, вы укрепите свои взаимоотношения.

Рыбы

Попробуйте делегировать дела. Сами вы все точно не успеете. Избавьтесь от назойливой идеи делать все самостоятельно.

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