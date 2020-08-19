Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 21 и 22 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 21 и 22 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 21 серии к Хаусу в больницу приходит его бывшая подруга Стейси с просьбой вылечить мужа. Хаус — ее последняя надежда, потому что никто не верит в неуловимую болезнь Марка. А Кадди просит Хауса заменить заболевшего лектора и выступить перед студентами. Хаус рассказывает о трех пациентах, которые попали в больницу из-за болей в ноге, и предлагает поставить им диагноз.

Чтобы доставить Марка, мужа бывшей подруги, в больницу Принстон-Плейнсборо, Хаусу приходится усыпить его. Стейси уверена, что с Марком что-то не так, но единственный его симптом — боли в животе — не похож на симптом опасной болезни. А сам Марк считает, что Хаус пытается убить его. Хаус собирается уйти в отставку, но Кадди мешает этому, чем очень помогает лучшему доктору больницы.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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