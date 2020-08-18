Яблочный Спас отмечают 19 августа 2020. Этот день считается окончанием лета и началом подготовки к осени. Сегодня обязательно нужно посвятить яблоки, а также поздравить своих близких и родных с праздником. Ищите варианты поздравлений в материале.

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!



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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлёт тебе всех благ и самых чистых надежд.

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Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

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С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведёт все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

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С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом — их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днём, и пусть освящённое яблочко исполнит твоё самое заветное желание.

Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

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Преображение Господне,

В простонародье яблочный спас.

Пусть будет счастье и радость

В сердце и в доме у вас.

Пусть будет здоровья побольше,

Пусть будет достаток в семье.

И неведомы пусть будут дороги

К вашему порогу разной беде.

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Преображенье Господне, или Яблочный Спас,

Праздник Света и Веры, сегодня у нас,

Учеников своих верных, Спаситель позвал,

В ярком свете Величья, пред ними предстал!

Наши души с тех пор, этот Свет озаряет,

На спасенье, надежду в наше сердце вселяет,

Пусть радость подарит вам Яблочный Спас,

Пусть в жизни все будет прекрасно у вас!

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В августе всех поздравляют со Спасом.

Яблочек всем молодых, наливных!

Яблочный Спас наделяет вас счастьем,

Яблочный Спас вам желает любви!

Пусть изобильны столы у вас будут,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды пускай вас совсем позабудут.

Радости вам! И со Спасом, друзья!

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В летнее время, в благостный час

Праздник настанет — Яблочный спас.

С таинством этим поздравлю тебя,

И пожелаю здоровья, любя.

Пусть жизнь принесет свет и радость тебе,

Пусть трудных мгновений не будет в судьбе,

Пусть будет в достатке и дом, и семья.

С Преображеньем Господнем тебя!

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