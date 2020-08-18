Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«І будуть люди»: история персонажа Федора Светличного

18.08.2020

«І будуть люди» –  эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Создатели драмы «І будуть люди» специально к премьере запустили интересный проект в YouTube под названием «Наша история». Историю персонажа Федора Светличного читайте далее в материале.

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду, и как наше прошлое связано с современностью.

Федор Светличный – сын священника, и его религией является воля. Он человек действия, живет ради изменений – и чем опаснее, то ему и интереснее. Федора Светличного сыграл Александр Пискунов.

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить