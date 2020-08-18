Гороскоп на 19 августа 2020 года поможет каждому знаку зодиака правильно распределить свои силы. Кому пора настроить себя на рабочий лад и сделать акценты на правильные вещи? Читайте подробный астропрогноз на 19 августа от экспертов СТБ.

Овен

Что-то странное чувствуете? Эмоции порой переполняют? Возможно, вы таки влюбились. Не стоит подавлять амурные переживания, ведь они прекрасны. А Овнам, которые в отношениях, стоит быть внимательнее к таким чувствам. Вас преследует новая волна романтики.

Телец

Не допускайте мысли о том, что вас забыли. На самом деле каждый человек может погрязнуть в делах. Лучше позвоните сами. Более того, не стесняйтесь проявлять знаки внимания и заботу.

Близнецы

Жизнь преподнесла с самого утра приятный сюрприз? Это еще не все, вот увидите! Не пропускайте телефонных звонков, будьте более открыты к предложениям. Сегодня вас ждет удачный день.

Рак

Сегодня вы чувствуете полную апатию. Но звезды рекомендуют собраться и не раскисать. Больше позитивного настроя – и все беды уйдут сами собой. Черпайте хорошее настроение из общения с близкими.

Лев

Серые будни привели к очередной депрессии, но она быстро покинет ваш дом. Приготовьте вкусный ужин через “не хочу”. Сейчас не хочется браться за дела, однако стоит с чего-то начинать, чтобы не закрыться в себе до конца лета.

Дева

Сны могут рассказать больше. Более детально разберите то, что увидели. Ваше сознание что-то хочет донести, чего вы пока явно не замечаете.

Весы

Переменчивое настроение – не повод срываться на других. Ваши близкие не заслуживают такого отношения. Не грубите, ведь вскоре будете жалеть и просить прощения.

Скорпион

С самого утра ваша напористость лишь отпугивает людей. Сегодня Скорпионам может показаться, что они могут все. Однако это не совсем так. Уверенность в себе и чрезмерная самоуверенность — разные вещи.

Стрелец

Стрельцам необходимо себя поберечь. Перестаньте так халатно относиться к своему здоровью. Больше отдыхайте, не берите на себя чужие проблемы. Дайте организму отдохнуть.

Козерог

Козероги давно хотели завести домашнее животное, поменять работу, сделать другую прическу. Пора начать действовать! Сегодня звезды сулят вам хорошие перемены, о которых вы будете еще очень долго вспоминать с улыбкой.

Водолей

Любовь вылечит даже самое разбитое сердце. Откройте себя чему-то хорошему, не стоит видеть мир только в темных красках. Любовь к кино, музыке, работе, прогулкам. Вспомните сегодня все, к чему неравнодушны, и беритесь за дело.

Рыбы

Рыбы зависли на месте. Все время что-то планируете и каждый раз откладываете. Лучше заставьте себя сделать первый шаг, и вы сами удивитесь, как дело пойдет в сторону успеха.

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