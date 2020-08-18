Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 19 и 20 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 19 и 20 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 19 серии в больнице эпидемия менингита, и Кадди дает час Хаусу и его команде, чтобы поставить диагноз 12-летней девочке, чьи симптомы кажутся Хаусу необычными. Хаус пытается вернуть Кэмерон в команду.

Хаус грубо разговаривает с больным, и тот падает у его ног. Чтобы остановить непрекращающиеся приступы, команде придется раскрыть секреты странного образа жизни пациента и его загадочной подруги. Больница взбудоражена слухами о свидании Хауса и Кэмерон. В клинику приходит пожилая пара, у которой проблемы с виагрой.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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