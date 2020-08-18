Когда День Независимости Украины в 2020 году? Ответ на этот вопрос очень часто ищут в интернете. Однако все очень просто, ведь дата празднования постоянная – День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В 2020 году праздник выпадает на понедельник, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной в этот день. Об истории праздника, а также о том, как собираются провести этот день лица телеканала СТБ, – в материале.

История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла «Акт провозглашения независимости Украины». После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

В 2020 году нашей стране исполнится 29 лет.

Как отметят День Независимости Украины лица телеканала СТБ

Народный адвокат и ведущий проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк традиционно отправится с семьей на парад. Для мужчины с самого детства День независимости особенный праздник, ведь мужчина родился в семье юристов. Его мать участвовала в написании Конституции Украины, а отец занимался реабилитацией репрессированных украинских диссидентов. Поэтому этот праздник символизирует для семьи Присяжнюков возможность быть свободными, независимыми, но и ответственными за свое будущее!

Ведущая программы «Вікна-новини» Ольга Кучер рассказала, как собирается провести День независимости:

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