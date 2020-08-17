Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

В какой одежде не жарко: натуральные ткани для лета

17.08.2020

Все так долго ждут жарких летних дней, но когда они наступают, то начинают жаловаться на высокую температуру. Чтобы наслаждаться летом в полной мере, нужно просто правильно подобрать повседневный лук. В какой одежде не жарко? Какие натуральные ткани для лета нужно покупать? Читайте в материале.

Больше по теме: Как справиться с жарой без кондиционера

Для того, чтобы не страдать от высокой температуры в летние дни, нужно знать, одежду из какой ткани стоит выбирать. Важно отдавать свое предпочтение натуральным материалам. Существует шесть видов тканей, которые не препятствуют нормальному дыханию кожи и не закупоривают поры – хлопок, лен, шелк, шифон, ситец, сатин.

Хлопок

Преимущества:

  • мягкий и приятный для тела, не вызывает раздражения кожи
  • впитывает влагу и хорошо высыхает
  • хлопок даст вашему телу дышать и сохранит прохладу

Недостатки:

  • легко мнется

Лен

Преимущества:

  • как и хлопок, сохраняет прохладу
  • отлично впитывает влагу
  • имеет отличное свойство не выгорать на солнце
  • прочный

Недостатки:

  • неэластичен
  • легко мнется

Шелк

Преимущества:

  • хорошо впитывает влагу
  • незаменим для изысканной нарядной летней одежды
  • шелк прочен
  • ткань очень легкая

Недостатки:

  • высокая цена
  • вы можете легко попасть на подделку, в случае если захотите сэкономить (дешевый шелк должен насторожить покупателя)

Шифон

Преимущества:

  • легкий – не стесняет движения
  • почти не мнется, прекрасно драпируется
  • цветостойкий
  • не вызывает аллергии
  • хорошо впитывает влагу
  • быстро высыхает

Недостатки:

  • если шифон вискозный, то он непрочен
  • достаточно сложен в обработке
  • могут образоваться затяжки

Ситец

Больше по теме: Как выбрать клубнику, чтобы не навредить здоровью

Преимущества:

  • ткань легкая
  • не линяет
  • хорошо впитывает влагу
  • доступная цена
  • хорошо пропускает воздух

Недостатки:

  • выгорает
  • ткань садится
  • разрушается при воздействии высоких температур

Сатин

Преимущества:

  • прочность
  • ткань долговечна
  • хорошо впитывает влагу
  • невысокая теплопроводность
  • не мнется

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить