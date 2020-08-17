Участники второго сезона романтического проекта «Наречена для тата» сыграли свадьбу

Участники второго сезона романтического проекта «Наречена для тата» Виктория Гончаренко и Григорий Липовецкий поженились. Пара заключила брак 15 августа 2020 года. Все подробности читайте в материале.

Пара сыграла свадьбу 15 августа в родном городе Виктории – Сумах. Гостей на торжестве было около 50 – только родные и близкие.

«Волновалась очень! Мне хотелось, чтобы свадьба была такой, как я ее нарисовала у себя в голове. Чтобы все понравилось нашим гостям. И во время произношения клятвы безумно волновалась. К счастью, все прошло, как я и мечтала», – рассказала счастливая невеста.

В своей клятве Гриша пообещал самое главное – приложить максимальные усилия, чтобы сделать любимую счастливой.

Свое будущее новоиспеченная семья видит в Израиле. А пока готовятся необходимые документы для переезда, молодожены планируют немного отдохнуть в солнечной Одессе. Хотя, как признается сама Виктория, переезжать в новую страну ей немного страшно.

«Переезжать страшно. Другая страна, другой менталитет, другие люди. Это как начать жизнь с нового листа. Но самое главное, что у меня есть мой мужчина, моя поддержка, опора и защита. С ним мне ничего не страшно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, Григорий Липовецкий и Виктория Гончаренко познакомились во втором сезоне проекта «Наречена для тата», по окончании которого приняли решение остаться вместе.

Сближение Виктории с Григорием и его двумя дочерьми проходило поэтапно. Более того, старший ребенок в семье – Марина – всеми своими словами и действиями давала понять, что Вите будет очень несладко. Что бы ни делала героиня, девочка ставила барьер. Гришу такая ситуация расстраивала – ему было важно, чтобы женщина, которая будет рядом с ним, могла найти общий язык с его девочками. Но, как позже рассказала Марина, ей просто нужно было время, чтобы притереться. Между Витой и девочками возникли теплые дружеские отношения.

Однако несмотря ни на что, пара сумела преодолеть все невзгоды и построить теплые гармоничные отношения.

Напомним, в первом сезоне «Наречена для тата» любовь нашли Юрий Шпилька и Татьяна Сирица. После проекта девушка переехала из Черкасс в село Майдановку, пара сыграла свадьбу, а позже Таня родила первенца, которого супруги назвали Артуром. Теперь молодые родители воспитывают двух сыновей – Юру (ребенка от первого брака Юрия) и Артурчика.

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Редакция сайта STB.UA от всей души поздравляет молодоженов и желает им огромного счастья и взаимопонимания.

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