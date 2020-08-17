4 сентября программа СТБ «Вікна-новини» отметит свой 25-й день рождения. Над созданием ежедневных выпусков с самой важной и актуальной информацией трудится большая команда, неотъемлемая часть которой – корреспонденты. За плечами каждого из них – своя история преодоления трудностей. Но рецепт успеха, по мнению команды, один: в моменты, когда опускаются руки и кажется, что нет сил двигаться дальше, нужно идти вперед и ни в коем случае не сдаваться.

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Своими мотивирующими историями команда делится в соцсетях в рамках флешмоба #МожуВсе.

Корреспондент «Вікна-новини» Ирина Заславец

Идя год назад на красный борщ с пампушками, мы даже не догадывались, что за месяц окажемся на Говерле. И не одни, а с сотней удивительно сильных людей, среди которых — 5 с пересаженными сердцами, 9 — печенями и 14 — почками, и ощущением — #МожуВсе.

Так родилось путешествие #iDonorИдуНаГоверлу, дорога к которой для меня лично оказалась сложнее, чем само покорение горы.

Собрать «покорителей» и помощников-организаторов, договориться с “Укрзалізницею” о двух вагонах, составить меню, забронировать жилье, транспорт на месте… проводники, сопровождение врачей, поддержка МЗ и Комитета ВР… футболки, шапки, флаги, фото и видеосъемка… А еще погода! Боже, как мы переживали! А если ливень и не сможем подняться?! А если кто-то заболеет?! Это же такая ответственность!

Особенно, когда рассчитываешь на 15―20 участников, а желающих собирается под 100! Но дороги назад уже не было. Только вперед. И в этот «вперед» нереально подталкивали мотивация тех, кто хотел на Говерлу: показать, что жизнь после трансплантации есть и она прекрасна, преодолеть страхи тех, кто еще не решается на операцию, не откладывать на потом, а жить здесь и сейчас, и наконец — просто весело и душевно провести время в компании единомышленников, людей, которые поймут тебя как никто, ибо были на твоем месте.

Что из этого вышло? Эти эмоции невозможно описать, их надо проживать! Видеть, как смеются те, кто вместе плакали в Индии, когда их дети лежали в реанимации, как легко сотня за сотней метров вверх поднимаются ребята, которые не могли до этого и по ровненькой дороге идти; как радуются за детей мамы, отдавшие им почку или печень. «Когда я лежала на диализе и была привязана к Киеву, мечтала путешествовать с мужем. И мы наконец это делаем», — сказала мне на горе Станислава, девушка, которая только четыре месяца как получила почку. И как же круто было такое слышать!

Да я и сама, с нулевой физподготовкой, на гору, кажется, вылетела! Так, что на обратном пути удивлялась, что вообще проходила те места. Потому что когда рядом с тобой люди, которые до горы преодолели свои болезни, то отставать от них стыдно.

А вишенка на торте того путешествия ― нетворкинг врачей, чиновников, депутатов и пациентов закончился изменениями в закон о трансплантации, писать которые мы сели сразу после поезда, и системными шагами к трансплантационной независимости. Что было дальше, думаю, вы и так в курсе…

Ведущая «Вікна-новини» Яна Брензей

«Когда уже не можешь, просто продолжай бежать», — сказал мне муж, когда после очередной сложной пробежки я вымученная пришла домой.

Чтобы вы понимали, спорт — это не мое от слова «совсем». Аэробики-спортзалы-йоги — что я только не пробовала. Не складывается. Но когда поняла, что на 5 этаж ножками уже стало сложновато, попыталась заняться бегом.

Первые 2-3-5 километров — это была каторга. Я хныкала, жаловалась, что не способна. И тогда он сказал просто бежать дальше. Я не знаю как, но эти слова стали как заклинанием, «вингардиум левиосой». Я повторяла их себе на 5-7-8 километре, я повторяла их, если что-то не удавалось на работе, я повторяла их, когда карабкалась на Говерлу. Я почувствовала, что #МожуВсе.

Корреспондент программы «Вікна-новини» Эмма Антонюк

В старших классах я учила английский по песням Gogol Bordello. «Странный выбор», — скажете вы. Но в 10 классе благодаря альбому «Super Taranta» я выиграла городскую олимпиаду по английскому языку. У деток, которые зевали с закрытым ртом над учебником по разделу «герундий», не было шансов.

Из ученицы, которую застукали с банкой «Черниговского» в туалете, я превратилась в «Гордость школы».

Я была неуверенной в себе тинейджеркой. Поэтому после объявления результатов чувствовала себя не Wonderlust Queen, а все той же нарушительницей дисциплины с банкой «Черниговского». Я так и не порадовалась за себя за ту олимпиаду. Зато мучилась мыслями «а вдруг это случайность», «что как если ошибка», «а если кто-то подаст на апелляцию и выиграет». Вместо похвалить себя и поднять самооценку, я смазала радость от важной и заслуженной победы.

Эта подавленная ​​эмоция меня догнала более чем через десять лет. Я стала журналисткой ярких украинских новостей. И взяла интервью у автора альбома «Super Taranta», лидера моей любимой группы Gogol Bordello Евгения Гудзя. Он известен своим резким и недружелюбным отношением к журналистам. Это было самое сложное интервью в моей жизни. Был момент, когда мой голос дрожал, а к глазам подступили слезы. Я держалась и едва выдержала ту съемку. А потом… мы начали говорить и не могли остановиться. Завершилось тем, что Женя пригласил съемочную группу на бэкстейдж-вечеринку после концерта.

В три часа ночи, рассказав Гудзю все свои истории и выслушав его, продегустировав контрабандное испанское вино в гримерке и насмеявшись с басен об Игги Попе, я собралась ехать в отель.

— Может, по пиву? — решил полирнуть вечеринку Женя.

— Ну давай.

Он подошел к фуршетному столику и принес две банки «Черниговского». В тот момент у меня случился флэшбэк. Наконец-то! Я чувствовала себя самой счастливой школьницей в мире, которая выиграла городскую олимпиаду по английскому.

Смотрите программу «Вікна-новини» с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и 22:00 на СТБ.

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