«І будуть люди»: история персонажа Свирида Ивасюты

«І будуть люди» – эпическая драма, экранизация эпохального романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на изломе исторических событий. Премьера сериала состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Создатели драмы «І будуть люди» специально к премьере запустили интересный проект в YouTube под названием «Наша история». Историю персонажа Свирида Ивасюты читайте далее в материале.

Специальный проект «Наша история» через рассказы героев фильма говорит о самом важном в сложной и неоднозначной истории Украины и в жизни каждого из нас. Видео цикла заставляют задуматься о вызовах, которые встречала Украина и украинцы в ХХ веке, о том, как каждый украинец находил свой путь в бурные времена, мечтал, боролся и отстаивал свою правду и как наше прошлое связано с современностью.

Это видео знакомит с жизненной философией Свирида Ивасюты – владельца хутора. Герой верный своей работе и земле, которые сделали его богатым человеком.

«Украинцы всегда были трудолюбивыми, поэтому имели нарядные дома, хорошую одежду, большую семью. Но пословица «Моя хата с краю» – также обо мне. Мы не должны закрываться от мира. И очень важно быть чувствительными друг к другу», – комментирует Виктор Жданов, исполнитель роли Свирида Ивасюты.

Сериал «І будуть люди» построен в форме саги и сквозь призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. Каждый из героев по-своему встретил эти изменения, с точки зрения своей правды, но всех их объединяло одно – желание жить, любить и найти свое место в новом измерении истории. 12 эпизодов. 12 основных героев. 12 замечательных судеб. История драматических изменений, страстной любви и ценности человеческой жизни. О людях, которые жили сто лет назад, но так похожи на нас сегодняшних.



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