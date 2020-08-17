Гороскоп на 18 августа 2020 года расскажет всем знакам зодиака о грядущем дне. Каждому знаку предстоит пройти небольшие проверки, трудности или эмоциональные всплески. Подробный астропрогноз на 18 августа – в нашем материале.

Овен

Этот день подарит вам максимум позитивных эмоций. В какой-то момент вы можете даже перестать контролировать свои обещания и комплименты. Это нормально в порыве радости.

Телец

Сегодня обходите стороной сплетников, чтобы невольно не стать виновником всех проблем. У вас все слишком хорошо, не портите это.

Близнецы

Вы тревожитесь из-за материального состояния. Это нормально, однако все переходит рамки разумного. Вы на пороге депрессии, которая способна поглотить вас всецело и полностью. Будьте осторожны.

Рак

Жажда приключений вас не покидает. Вам хочется везде и во всем найти источник энергии. Это говорит о том, что вы истощили свои запасы. Лучше всего взять отпуск, отправиться в небольшое путешествие с близкими или просто на пару дней отключиться от забот.

Лев

Вас ожидают хорошие, стабильные отношения. Но вопрос в одном: насколько вы готовы к этому? Сегодня есть шанс выйти на новый уровень у тех, кто состоит в паре. А у одиноких ― встретить хорошего партнера.

Дева

Воспоминания не дают вам покоя, этот день наполнит вашу душу ностальгией. Но помните, что прошлое должно оставаться в прошлом. Все предпринятые действия не дадут никаких результатов, а вы только расстроитесь. Живите настоящим.

Весы

Сегодня Весам важно запастись терпением и пройти все испытания с высоко поднятой головой. В этой борьбе вы точно выйдете победителем!

Скорпион

Не пытайтесь угодить всем людям. Это невозможно! Думайте больше о своей душевной гармонии. Завтра все стабилизируется, но сегодня придется поработать над собой.

Стрелец

Суета захватила вашу жизнь, вы бегаете, как белка в колесе. Поберегите себя, свое здоровье! Дайте своему телу и разуму восстановиться и понять, что действительно ему важно и нужно. Возможно, вы делаете совершенно не то, что хотели бы.

Козерог

Козероги парят в облаках и не замечают тех проблем, которые подкрались впритык. Вы все еще где-то в своих мечтах и абсолютно безразличны к бытовым делам. С одной стороны — это хорошо. Ведь так вы сохраняете нервные клетки. Но с другой — отправляете себя в зону риска.

Водолей

Отстаивайте свою точку зрения, ведь она имеет право на жизнь. Проявите силу своего характера. Будьте настойчивее, и окружающие поймут, что вы лидер. Хватит переживать все недовольство в себе.

Рыбы

Посвятите этот день реализации своей мечты. Сделайте первый шаг к запланированным действиям. Начните поиски жилья или автомобиля, если хотели когда-то улучшить качество жизни.

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