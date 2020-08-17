Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 17 и 18 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 17 и 18 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 17 серии сенатор Гари Райт, чернокожий кандидат в президенты, теряет сознание во время предвыборной агитации. Хаус подозревает, что у него СПИД, и постоянно пытается уличить его во лжи. Воглер требует у Хауса произнести речь на презентации нового лекарства принадлежащей ему фармацевтической компании.

В 18 серии у женщины диагностируют рак легких, но лечение невозможно, пока она беременна. Хаус готов на шантаж и обман, чтобы спасти пациентку. А Воглер намерен добиться увольнения Хауса.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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