Гороскоп на неделю с 17 по 24 августа 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно перестать использовать людей в своих корыстных целях, а кто, наконец-то, сможет расслабиться и отдохнуть? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 17 по 24 августа 2020 года от экспертов СТБ.

Гороскоп на неделю ― Овны

На этой неделе для вас наибольшее значение будут иметь вопросы, связанные с жильем, детьми и семьей. Вам придется активно заниматься решением бытовых проблем. Творческие личности смогут успешно завершить начатые ранее проекты. Если вы найдете для себя новую идею, то выполните работу вовремя и качественно.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Неделя идеально подойдет для оздоровления: больше гуляйте на свежем воздухе, начните питаться правильно, заниматься спортом и пить много воды. Черпайте сильную здоровую энергию, которая совсем скоро вам обязательно пригодится.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Звезды пророчат Близнецам непредвиденные ситуации, которые будут давать только успешный результат. На работе у вас будет много неотложных дел, с которыми вы справитесь и достигнете поставленных целей. Вам предложат проект, связанный с командировкой на короткое время. Не бойтесь новых вызовов и отправляйтесь к новым знаниям. Результаты вас очень порадуют, ведь вы откроете в себе новые стороны.

Гороскоп на неделю ― Раки

Неделя начнется с планирования отпуска. Вас будут довольно часто звать на кофе ваши друзья – не отказывайте им, поскольку смена обстановки зарядит вас энергией.

Не откладывайте важные дела на потом, ведь они имеют свойство накапливаться и впоследствии очень вас обременят. Если вы опустили руки и не имеете силы и вдохновения для свершения целей – не переживайте. Устройте себе релакс: смотрите фильмы, читайте книги. Вдохновение к вам придет после отдыха.

Гороскоп на неделю ― Львы

Экстрасенсы рекомендуют Львам до конца недели завершить все новые начинания. У вас есть много незакрытых вопросов в рабочей сфере и в отношениях. Неделя максимально благоприятна для изменений во внешности – если вы мечтали о новой прическе или новом стиле одежды – смело воплощайте задуманное в реальность, однако не старайтесь очень сильно выделиться, ведь можете переусердствовать.

Гороскоп на неделю ― Девы

Для Дев начнется благополучная неделя. Вы сможете преодолеть любые трудности. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. В любовной сфере вас ждут успех и романтика. Полагайтесь на собственную интуицию, которая будет изрядно усиленной именно на этой неделе. К концу недели ваше прекрасное настроение может немного ухудшиться. Постарайтесь избегать шумных вечеринок и огромного количества дел. Ваш организм требует отдыха, оставайтесь спокойными и уравновешенными, вскоре все пройдет.

Гороскоп на неделю ― Весы

В первой половине недели Весам рекомендуется заниматься самообразованием. Вы сможете преуспеть в обучении и значительно расширить свой кругозор. Это удачное время для начала цикла обучения, причем удачнее сложатся самостоятельные занятия. Чем трудолюбивее вы будете, тем быстрее добьетесь результатов. Не экономьте свои силы и энергию. Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Уделите особое внимание профилактическим мерам по борьбе с хроническими заболеваниями.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Неделя благоприятна для получения новых знаний. Больше времени уделяйте дисциплинам, которые смогут радикально изменить вашу жизнь. Также обратите внимание на свой финансовый поток, вероятно, вам придется найти дополнительный заработок. Экстрасенсы прогнозируют вам прекрасное настроение на всю неделю. Ваши отношения с коллегами и друзьями улучшатся. Вы начнете больше времени проводить вне работы, это старт теплого и приятного периода в вашей жизни.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу. Глобальный отпуск запланируйте на весну. Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – занимайтесь мелкими делами, особенно в сфере финансов.

Гороскоп на неделю ― Козероги

Новая неделя подарит Козерогам значительные перемены в жизни. Вам необходимо слушать себя, как никогда, и делать то, что подсказывает сердце. Развивайте свои таланты и способности. Не сидите на месте. Все ваши старания оценятся близкими людьми.

Гороскоп на неделю ― Водолеи

У Водолеев всю неделю будет плохое настроение, лучше не ссориться ни с кем, чтобы не сделать еще хуже. Вам придется столкнуться с форс-мажорными ситуациями. Воспитайте в себе мужество и не сдавайтесь. Ваше желание и возможности улучшат общее состояние.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Новая неделя для Рыб – удачный период для финансовых операций. Составьте список всего, что вы давно планировали купить, и не откладывайте важные покупки в долгий ящик. В личной жизни у вас будет насыщенный период. Вероятно, вам надо будет принять окончательное решение относительно отношений с любимым человеком. Если вы чувствуете, что хотите жениться, не бойтесь сказать это своей половинке. Если же наоборот – не мучайте друг друга, а поговорите, как взрослые люди.

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