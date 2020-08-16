Гороскоп на 17 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 17 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

У Овнов 17 августа вероятны травмы — как бытовые, так и производственные. Также будьте внимательны на дороге и соблюдайте технику безопасности на рабочем месте.

Телец

Тельцам сегодня необходимо уделить внимание семье и напомнить о себе родственникам, живущим в других городах. Возможно, общение с ними принесет вам пользу, о которой вы ранее даже не догадывались.

Близнецы

Сегодня нервная система Близнецов подвержена испытаниям. Также с вами может приключиться череда небольших неприятностей. Ограничьте физические нагрузки, вместо них лучше устроить себе день релакса. Например, примите ароматическую ванну.

Рак

Ракам лучше избегать большого скопления народа — существует опасность получить травму, инфекционное заболевание, коронавирус, потерять вещи. Будьте внимательны, по возможности ходите в этот день пешком.

Лев

17 августа — сложный день для Львов. Сегодня у вас есть риск поссориться с родственниками или коллегами. Также сегодня не рекомендуется планировать отпуск — вероятно, он пройдет неудачно.

Дева

День спокойствия для Дев, однако это затишье перед бурей. На работе у вас возможны неприятности: кто-то может оклеветать вас, вызвав целый шлейф перешептываний и сплетен. Также не поддавайтесь соблазну взять кредит в этот период.

Весы

Жизнь Весов 17 августа могут осложнить мелкие неприятности друзей. Но уже к концу дня многие проблемы исчезнут сами по себе. Также сегодня вам лучше внимательно следить за своими эмоциями — излишний темперамент может обидеть любимого человека.

Скорпион

17 августа символизирует самоанализ для Скорпионов. Вам будут свойственны самокопание, потребность убедиться в правильности выбранного пути. Время от времени вам необходимо «перерабатывать» жизненный опыт, извлекая из него новые смыслы.

Стрелец

Стрельцы будут крайне нуждаться в финансовых средствах. Вероятны вознаграждение за технические разработки, получение гонорара. При этом, если вы работаете в команде, не забывайте благодарить и делиться со своими коллегами.

Козерог

У Козерогов 17 августа вероятны проблемы с пищеварением. Не мучайте себя диетами и голоданием. В этот период вам рекомендуется пить травы, соблюдать режим сна, но не спать днем.

Водолей

У Водолеев сегодня повысится интенсивность труда, вы сможете мобилизовать свои силы и силы окружающих для проведения культурных, спортивных или других массовых мероприятий. Постарайтесь создать в коллективе радостную и непринужденную атмосферу.

Рыбы

Рыб 17 августа могут оскорблять слова и поступки ближних. Однако не стоит предъявлять чрезмерные требования к близким и укорять их за мелочи, даже если они вам не понятны.

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