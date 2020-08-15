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Шеф мирового уровня шокировал всех гостей: чем удивлял четвертый выпуск шоу «Звана вечеря»?

15.08.2020

Сегодня зрители телеканала СТБ насладились просмотром 4 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Участники шоу не на шутку состязались за победу: готовили неординарные блюда и незабываемые конкурсы. Но кто же стал победителем четвертого выпуска проекта «Звана вечеря»? Узнайте прямо сейчас!

«Звана вечеря» продолжает удивлять героями, блюдами и домашними традициями! На этот раз свое гостеприимство и кулинарные навыки продемонстрировали: один из лучших шеф-поваров страны ― Марко Черветти, чемпионка по бодибилдингу Ангелика, стоматолог Александр и необычный астролог Мария. 

Первой у себя гостей принимала бодибилдерша Ангелика. Ангелика –  многократная чемпионка мира и Украины по 8 видам спорта! Она обожает бодибилдинг, вкусную еду и… Принимать гостей! Именно для них она приготовила закуску из овощей «Раскачай», основное блюдо (устрицы) «Протеиновый взрыв» и фруктовый десерт «Эндорфиновый рай». Развлечение у девушки было подходящее – силовые нагрузки! После ужина Ангелика заставила участников приседать с гантелями на спине!

А вот стоматолог-холостяк Александр приготовил для своих гостей закуску –  классические узбекские лепешки «Анестезия», основным блюдом Саши были мясные манты «Коронка», а на десерт он подал жареное тесто с шоколадом «Берегите пломбы». В качестве развлечения Александр предложил гостям сыграть в игру «Угадай слово». 

Астролог Мария на свой званый ужин приготовила на закуску 5 разных канапе «Royal Flush», основное блюдо из мяса «Blackjack» и десерт – панакота «All in». Так как концепция вечера была в стиле казино, девушка предложила участниками сыграть в рулетку. 

Самым интригующим был последний, четвертый вечер. В тот день гостей у себя дома принимал шеф-повар с мировым именем – Марко Черветти! Но смог ли он удивить гостей вкусовыми качествами своих блюд? Смотрите прямо сейчас!

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