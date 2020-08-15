Гороскоп на 16 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 16 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

16 августа для Овнов — день семьи. Вам гарантированы поддержка и забота родственников. В любовных отношениях тоже возможны изменения к лучшему. Старайтесь быть сдержаннее — слишком бурное проявление чувств может спугнуть вашего партнера.

Телец

Воскресенье окажется для Тельцов непростым днем. Возможны внезапные перемены в семье и сердечных делах. Осторожнее принимайте решения — необдуманные поступки могут повлечь цепочку недоразумений. В работе также будьте очень внимательны.

Близнецы

Близнецам 16 августа захочется оказаться в центре большой компании. Возможны воспоминания о детской и юношеской любви. Обзвоните школьных или институтских приятелей и предложите организовать встречу.

Рак

Сегодня Раки смогут по-настоящему отдохнуть. Проведите этот день в кругу близких — вам будет хорошо и уютно. Ваши родные помогут вам справиться с важными делами. Также не волнуйтесь о пустяках.

Лев

Львам необходимо быть начеку — 16 августа может стать для вас настоящим днем провалов. Возможны проблемы со здоровьем и ослабление иммунитета. Особое внимание к своему здоровью следует проявить Львам в возрасте.

Дева

Звезды благоприятствуют профессиональной деятельности Дев. Вы сможете проявить свои способности и удивить коллег. Не бойтесь просить помощи у сотрудников и объединяться с ними. Только работая в коллективе, вы сможете покорить вершины профессионального мастерства.

Весы

Весы будут пытаться решить вопросы отдыха. Стоит обдумать долгожданный отпуск. Не старайтесь сегодня быть на виду — недоброжелатели могут испортить ваши планы.

Скорпион

16 августа Скорпионы получат покровительство фортуны практически во всех областях жизни. От вас самих будут зависеть успех и благополучие. В работе проанализируйте свое поведение — вам следует стать немного дипломатичнее с коллегами.

Стрелец

Стрельцы могут быть раздражительными, но в то же время вы сможете легко сработаться с коллегами. Не стоит чересчур критично относиться к другим людям. При тактичности и внимательности в отношениях совместное дело продвинется очень далеко.

Козерог

Козерогам лучше приготовиться — 16 августа станет для вас неудачным. День чреват обманами и ударами из-за угла. Вероятно возникновение серьезных заболеваний. Если вы почувствуете недомогание — немедленно обратитесь к врачу, не запускайте болезнь.

Водолей

Водолеи 16 августа могут столкнуться с несправедливостью, но скорее всего не захотят делиться своими неприятностями. Постарайтесь сегодня установить доверительные отношения с детьми.

Рыбы

Уже с самого утра 16 августа на Рыб свалится множество дел. От уборки квартиры – до рабочих моментов в выходной день. Постарайтесь не злиться на других, успокоиться и отдохнуть.

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