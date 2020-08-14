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Один из лучших шеф-поваров страны или астролог: кто победит в четвертом выпуске шоу «Звана вечеря»?

14.08.2020

Уже завтра, 15 августа, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 4 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

«Звана вечеря» продолжает удивлять героями, блюдами и домашними традициями! На этот раз свое гостеприимство и кулинарные навыки продемонстрирует один из лучших шеф-поваров страны ― Марко Черветти! Кроме него, своими блюдами будут угощать чемпионка по бодибилдингу, стоматолог и необычный астролог.

Смотрите уже завтра на телеканале СТБ в 19:00 шоу «Звана вечеря»!

Video: Один из лучших шеф-поваров страны или астролог: кто победит в четвертом выпуске шоу «Звана вечеря»?

Один из лучших шеф-поваров страны или астролог: кто победит в четвертом выпуске шоу Звана вечеря

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