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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 15.08.2020

14.08.2020

15 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как звездам во время карантина удается организовывать концерты, а также кто главный в семье Андрея Фединчика и Наталки Денисенко. Подробнее читайте в материале.

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Больше по теме: «Неймовірна правда про зірок»: Как прошел уникальный автоконцерт группы «БЕZОбмежень»

В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 15 августа 2020 года вы узнаете:

  • Кто из звезд и, главное, как проводит концерты на карантине?
  • У кого из селебрити нет детей, и кто в будущем не планирует становиться родителем?
  • Кто они — вторые половинки знаменитых мужчин? 
  • Кто главный в семье Андрея Фединчика и Наталки Денисенко: битва М/Ж?
  • Невероятную историю жизни Илона Маска.

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