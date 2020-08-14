«Наречена для тата»-3 выпуск 11: Почему отношения Алены и Станислава оказались на грани разрыва?

Сегодня, 14 августа, в эфире телеканала СТБ вышел 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители познакомились с последней парой проекта, а также узнали, почему отношения самой гармоничной пары оказались под угрозой разрыва. Подробнее читайте в материале.

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В 11 выпуске зрители познакомились с последней парой проекта: изобретателем Алексеем Ганшиным и ІТ-ментором Татьяной Гузевой. С первых минут знакомства молодые люди понравились друг другу. Однако Алексей — интроверт. Он живет в маленьком селе, а Таня очень любит мегаполис. Когда женщина узнала, где ей предстоит прожить целый месяц, не смогла сдержать слез — она расплакалась. Но ее сердце растаяло, когда Таня познакомилась с детьми Алексея. Особенно порадовала маленькая дочь ее потенциального мужа — Вика.

«Вика — просто ангел. Эти маленькие кудряшки… Это та дочь, о которой я всегда мечтала», — призналась Таня.

А вот у Алены нарастает недовольство: женщине не нравится, что Станислав проявляет недостаточно внимания к ее дочери. Ей кажется, что он абсолютно не заинтересован в том, чтобы наладить с ней контакт. Мужчина же не видит в этом проблемы и считает, что Алена себя накручивает. Чтобы разрядить обстановку, он решил устроить для своей избранницы необычное арт-свидание. Женщина от такой идеи пришла просто в восторг. Пара смогла найти общий язык и, казалось, решила все разногласия. Однако после свидания Станислав признался, что завтра уезжает со своей дочерью в отпуск — на море в Египет. Для Алены эта новость стала настоящим потрясением, ведь теперь их участие в проекте под угрозой. Она настолько расстроилась, что засомневалась в том, сможет ли построить отношения со Станиславом. Удастся ли мужчине решить эту проблему, или все же пара прекратит участие в проекте?

Тем временем Денис решил познакомить Таню со своими родителями. Он попросил свою невесту хорошенько подготовиться к их приходу, даже написал список блюд, которые Таня должна приготовить. Женщина от такой идеи была, мягко говоря, не в восторге. Однако перечить не стала.

Во время знакомства Таня очень хотела понравиться родителям Дениса. Однако не все пошло гладко: потенциальной свекрови показалось, что девушка уж слишком старается понравиться. Она заподозрила невесту в неискренности. Такое откровение очень обидело Таню, ведь она считает себя очень хорошим человеком.

Как будут развиваться отношения у пар? Смогут ли они решить все конфликты, или же кто-то прекратит участие в проекте досрочно? Все это и многое другое вы узнаете в 11 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3.

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