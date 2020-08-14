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«Наречена для тата»-3: Как пройдет знакомство последней пары проекта

14.08.2020

Сегодня, 14 августа, в эфир телеканала СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители познакомятся с последней парой проекта. А вот отношения самой гармоничной пары — Станислава и Алены окажутся под серьезной угрозой. Узнайте все подробности в материале.

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Больше по теме: Максим и Маргарита: путь пары на проекте «Наречена для тата»-3

Сегодня в романтическом проекте «Наречена для тата»-3 зрители телеканала СТБ познакомятся с новой парой — изобретателем веломобилей Алексеем Ганшиным и ІТ-ментором Татьяной Гузевой. Как пройдет их знакомство, и почему практически с первых минут у невесты будут слезы на глазах?

«Такого я не ожидала. Это настоящая жесть», — признается Татьяна.

В 11 выпуске проекта вы узнаете:

  • Как пройдет знакомство новой пары: оригинального папы Алексея Ганшина и ІТ-ментора Тани Гузевой?
  • Почему Алена и Станислав не могут найти общий язык относительно воспитания детей?
  • Как отреагирует Таня Гузева на место жительства Алексея Ганшина?
  • Какое неординарное свидание приготовит для Алены Станислав?
  • Как пройдет знакомство Тани с родителями Дениса, и почему его мама заподозрит новую невесту в неискренности?
  • Почему участие Алены и Станислава в проекте окажется под угрозой?

Video: «Наречена для тата»-3: Как пройдет знакомство последней пары проекта

Наречена для тата 11 выпуск 3 сезон: как пройдет знакомство последней пары на проекте и почему отношения самой гармоничной пары — Станислава и Алены окажутся под серьезной угрозой

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