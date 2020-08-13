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Мода 2020: какие цвета в тренде этим летом

13.08.2020

Даже в условиях карантина необходимо помнить о своей красоте. Социальная дистанция остается обязательным атрибутом нашей повседневной жизни, но и хороший внешний вид не помешает, чтобы чувствовать себя уверенно и привлекательно. Поэтому также важно понимать, какие цвета будут в тренде летом 2020. Палитру разных оттенков, которые будут на пике летней моды, — смотрите в материале.

Лето всегда отличается своими яркими красками. Ясное небо, зеленые деревья и возможность одеваться по минимуму, но максимально красочно. И в 2020 году исключений не будет. Наверняка у каждой девушки в гардеробе найдется парочка вещей, которые отличаются своими природными оттенками. Ими и вооружайтесь, чтобы оставаться в центре внимания. 

Больше по теме: Мода 2020: кюлоты, классика и комбезы

Важно отметить, что главным условием подбора цветов является их натуральность. Если говорить простыми словами, то такие цвета должны попросту встречаться в природе. Позабудьте этим летом о неоне и ядовитых красках, которые привлекали внимание за несколько сотен метров. Теперь перейдем непосредственно к цветам, которые 100% модные летом 2020, согласно исследованию Института цвета Panton (Pantone Color Institute). 

Цвета в тренде лета 2020:

Алое пламя

Шафран

Классический синий

Бискайский зеленый, напоминающий белоснежные пляжи 

Темно-зеленый, травянистый, лук

Выцветший деним

Апельсиновая корочка

Синяя мозаика

Солнечный свет

Коралловый розовый

Палочка корицы

Виноградный компот (фиолетовый)

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