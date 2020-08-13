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Гороскоп на 14 августа 2020 года от экстрасенсов СТБ

13.08.2020

Гороскоп на 14 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 14 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен 

Это наиболее удачный день для учебы. Расположение планет наделит Овнов сильной тягой к философским и религиозным проблемам.

Телец 

Этот день символизирует личную ответственность за все происходящее вокруг. Тельцы могут это осознать и перестанут ждать помощи от окружающих. Сами ищите решение очень сложных жизненных задач! 

Близнецы 

14 августа у многих Близнецов появится возможность наладить контакт с нужными людьми. Удачно будет продвигаться обучение новому делу, освоение творческих методов и систем, изучение народных промыслов. Также в этот день хорошо внедрять новые методы работы, осваивать современное оборудование.

Рак 

Вероятно, сейчас Ракам не стоит надеяться на особые успехи в профессиональной сфере и на любовном фронте. Займитесь здоровьем, больше отдыхайте, при любой возможности отправляйтесь в поездки и путешествия. 

Лев 

Отправляясь в ресторан или кафе, не забудьте принять меры безопасности, ведь велика вероятность подцепить коронавирус. От недомоганий помогут избавиться проверенные средства. 

Дева 

Возможно, пожилые представители знака Дева будут нуждаться в самореализации. Их активность и инициативность могут быть непонятны окружающим. Несмотря ни на что, найдите сферу применения своим способностям. Не сидите сложа руки! 

Весы 

Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Весы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого. 

Скорпион 

14 августа вероятны проблемы, связанные с получением или передачей какого-то имущества, движимого и недвижимого. Вам необходимо очень внимательно относиться к каждой статье своих расходов. 

Стрелец

Болезнь этого дня недолгая, и если ее удастся победить, вас ожидает продление жизни на 20―30 лет, а время для вас как бы остановится. Этот период благоприятен для закаливания, восстановительных процедур.

Козерог 

14 августа нелегко придется детям от 2 до 4 лет: именно на них взрослые будут охотнее всего срывать свое скверное настроение. Дети разведенных родителей рискуют оказаться в незавидной роли яблока раздора, что, как вы понимаете, негативно повлияет на их развитие, наградит массой психологических проблем. Пользуйтесь малейшей возможностью продемонстрировать малышам свою любовь и нежность — они в этом особенно нуждаются.

Водолей 

Этот день символизирует товарищество, дружбу. Друзья и особенно задушевные подруги будут готовы в любую минуту по первому зову прибежать к вам, чтобы выслушать, что-то посоветовать, просто посидеть рядышком, если вы вдруг загрустите. Цените все проявления дружбы и будьте благодарны тем, кто разделяет вашу жизненную ношу.

 Рыбы 

Этот период удачен для оформления бумаг, регистрации фирм. У Рыб может появиться возможность создать собственный бизнес или организовать творческий процесс. Аккуратность при составлении финансовых планов, ведении дел станет гарантом будущих успехов.

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