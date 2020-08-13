Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 15 и 16 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 15 и 16 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В 15 серии информатор мафии впадает в кому. Он действительно болен или симулирует, чтобы не выступать свидетелем на судебном разбирательстве? В клинику несколько раз приходит подросток с маленьким братом, который постоянно что-то засовывает в нос.

В 16 серии у десятилетней девочки, страдающей от излишнего веса, происходит сердечный приступ. Мать девочки хочет, чтобы команда доктора Хауса не обращала внимания на вес, когда будет ставить диагноз. Воглер настаивает, чтобы Хаус уволил одного из членов команды. Хаус делает выбор, но Воглер отклоняет его. В клинику приходят пациент с инфекцией из-за пирсинга мошонки и женщина с огромной опухолью, которую не желает удалять.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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