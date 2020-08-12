Это сейчас мы знаем Эктора Хименеса-Браво как успешного и прогрессивного шеф-повара мирового уровня. А еще когда-то, в юности, будущей звезде кулинарии приходилось мыть посуду на кухнях в обычных кафе! Как начинал свой путь к высокой кухне судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво? Узнайте прямо сейчас!

«Я попал на кухню через мытье посуды. Мне только исполнилось 17 лет, и я очень хотел получить эту работу. Когда я заработал первые деньги, были намерения купить все и сразу. Новая одежда, обувь, музыкальный проигрыватель, но больше всего я хотел порадовать маму, поэтому купил телевизор. Маленький, лучевой, тогда на весь район не было ни одного, мама до сих пор его хранит».

По словам кулинарного гуру, в юности ему приходилось мыть посуду перед тем, как Эктору доверили процесс приготовления:

«Я мыл посуду 6 месяцев, затем начал готовить на персонал, а потом мне доверили целый процесс приготовления салатов. Я учился всему, что видел с первого дня. Я наблюдал за работой каждого в команде ― от шефа до уборщика. Только один раз я был на грани увольнения. Не заметил, как включил гриль, ― слепило солнце, и я начал изливать на него жидкость. Загорелся стол. Я был на хорошем счету у шефа, он видел перспективу, поэтому дал мне второй шанс».

В те времена Эктор работал без выходных и спал меньше 6 часов в сутки:

«На работе нас кормили. Это был идеальный период, я работал вообще без выходных, чтобы иметь возможность поесть. Рабочие смены длились до полуночи, а начинались в шесть утра. Но это не значило, что я спал по 6 часов. Я имел только один китель; чтобы аккуратно выглядеть, мне приходилось стирать его руками ежедневно, сушить на решетке холодильника (там теплое место) и просыпаться на час раньше, чтобы досушить утюгом. Я начал зарабатывать немного больше денег. И теперь уже мог снимать отдельное… не жилье, не комнату. А кровать. Поверьте, в то время в Колумбии это был успех!»

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