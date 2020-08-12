Украинская Биржа Благотворительности запустила благотворительную платформу dobro.ua

12 августа 2020 года Международный Благотворительный Фонд «Украинская Биржа Благотворительности» при поддержке Фонда Виктора Пинчука объявляет полный перезапуск: редизайн и обновление самой крупной благотворительной онлайн-платформы Украины. Отныне ubb.org.ua становится dobro.ua. Кроме обновления названия, фирменного стиля и логотипа, произошли и более глубокие изменения.

Последний год команда работала над тем, чтобы расширить и масштабировать доступ людей и фондов к платформе и улучшить пропускную способность до десятков тысяч благотворительных взносов одномоментно. Подача информации стала более удобной, понятной и подробной для пользователей. Улучшенная навигация, разделы стали проще в применении. Дополнительно запускается ряд инновационных сервисов, которые помогут улучшить взаимодействие участников процесса: благотворительных организаций, бизнеса, доноров и получателей помощи.

dobro.ua ― это обновленная платформа от Украинской Биржи Благотворительности и место, где собрано сотни благотворительных проектов от сотни проверенных организаций. На сайте 24/7 можно отслеживать ход сбора средств на социальные проекты в различных сферах жизни: от медицины до поддержки местных инициатив.

«Благотворительность постепенно, шаг за шагом становится частью обыденности украинцев. И мы делаем все, чтобы стать максимально удобным сервисом, чтобы удовлетворить эту потребность. Новая платформа dobro.ua, как воздух, необходима украинскому некоммерческому сектору, чтобы объединять вокруг добрых дел больше неравнодушных людей и собирать все больше средств на благотворительные проекты. Наш новый сайт сможет принимать более 10 000 платежей одновременно и поддерживать тысячи социальных проектов. И это только начало», ― делится подробностями директор Украинской Биржи Благотворительности Ирина Гуцал.

Среди нововведений платформы:

личный кабинет пользователя, где содержатся финансовая информация и детали поддержки проектов с ходом их реализации;

кампании, где каждый пользователь сможет запустить собственный сбор средств на любой из существующих проектов и фактически будет иметь персонифицированный «благотворительный фонд в кармане»;

мероприятия, где можно приобщиться к концертам, выставкам, лекциям и т.п., средства от которых будут направлены на благотворительность, а также принять участие в благотворительных розыгрышах или лотереях.

Цель проекта: мотивировать украинцев присоединяться к благотворительным инициативам и поддерживать только проверенные благотворительные фонды и организации. Слоган проекта: мир, где каждый делает добро.

Украинская Биржа Благотворительности (УББ) была учреждена Фондом Виктора Пинчука в 2011 году как инвестиция в онлайн-филантропию в целях поддержки и развития благотворительности в Украине путем активного вовлечения граждан. УББ, а теперь и dobro.ua, существует при финансовой поддержке Фонда Виктора Пинчука и занимается развитием культуры благотворительности в стране.

«Почти 10 лет назад мы создали УББ ― интернет-платформу, где технологические и социальные инновации встречаются и усиливают друг друга. Благодаря этому небольшие и прозрачные пожертвования огромного количества людей смогли творить чудеса. За это время на благотворительность было собрано более 300 млн гривен. Будущее будет цифровым, и у Украины здесь хорошие перспективы. Я рад, что десять лет назад мы поставили «цифру» на службу благотворительности в Украине, что позволило вывести ее на новый уровень. И я уверен, что с помощью dobro.ua этот уровень станет еще выше», ― отметил бизнесмен и филантроп, основатель Украинской Биржи Благотворительности Виктор Пинчук.

Украинская Биржа Благотворительности ― международный благотворительный фонд, который запустил и поддерживает работу первой и крупнейшей в Украине фандрайзинговой платформы онлайн-благотворительности, эффективного и современного инструмента для привлечения средств на различные благотворительные и социальные проекты. За 9 лет работы платформа собрала на благотворительность более 313 000 000 грн, поддержала почти 6000 проектов и стала победителем многочисленных национальных конкурсов и рейтингов в сфере благотворительности. Украинская Биржа Благотворительности ― профессионально о добре.

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