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«Неймовірна правда про зірок»: Как прошел уникальный автоконцерт группы «БЕZОбмежень»

12.08.2020

Такого в Украине еще не было! Группа «БЕZОбмежень» устроила концерт в аэропорту. И это во время карантина! Ведущие проекта «Неймовірна правда про зірок»  Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили рассказать, как прошел первый в стране автоконцерт любимой группы миллионов. Все детали читайте в материале. 

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«24 августа на НСК «Олимпийский» должен был состояться грандиозный концерт нашей группы, однако из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены перенести его на следующий год», — сетует фронтмен группы Сергей Танчинец.

Только представьте: концерт на 70 тысяч человек, подготовка к которому длилась на протяжении целого года. Однако участники группы придумали что-то невероятное, чтобы исправить эту ситуацию. 

Уникальный автоконцерт, ради которого аэропорт «Борисполь» превратился в музыкальную площадку. Огромное пространство размером 100 на 130 метров, которое вмещает 500 автомобилей. Такого масштаба в нашей стране еще не было.

«Первый раз, когда мы вышли на подобную площадку и люди нас приветствовали клаксонами, — это было невероятно. У меня даже мурашки побежали», — признается Сергей Танчинец.

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Для подготовки концерта было приобретено уникальное оборудование, аналогов которому в нашей стране пока нет. А вот в качестве гримерки для группы выделили целый терминал аэропорта! 

Также у «БЕZОбмежень» есть свой талисман — это дочь вокалиста Сергея Танчинца, которая помогает в организации практически всех концертов.  

О том, как прошел концерт и какой сюрприз приготовил один из зрителей, смотрите в нашем видео!

Video: «Неймовірна правда про зірок»: Как прошел уникальный автоконцерт группы «БЕZОбмежень»

Ведущие проекта Неймовірна правда про зірок Надежда Матвеева и Григорий Решетник решили рассказать, как прошел первый в стране автоконцерт группы БЕZОбмежень

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

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