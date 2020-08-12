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Международный день молодежи 2020: как отметят праздник звезды СТБ

12.08.2020

Международный день молодежи во многих странах ежегодно отмечают 12 августа, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам молодого поколения. Ведь развитие мира напрямую зависит от молодых людей, которые его населяют. Какова же история Международного дня молодежи и как его отметят звезды СТБ — читайте в материале.

день молодежи

Международный день молодежи: история праздника

Международный день молодежи был установлен Генассамблеей ООН почти 19 лет тому назад — 17 декабря 1999 года. А впервые этот праздник отметили 12 августа 2000 года. Генсек ООН призвал мировую общественность признать, что разные поколения зависят друг от друга, а значит, и решать свои проблемы они должны вместе. Также он рекомендовал информировать молодежь о существующих сложностях в мире и вариантах их разрешения.

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Как отметят Международный день молодежи 2019 звезды СТБ

Возлюбленная экс-холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова  проведет сегодняшний день не с бокалом вина в честь праздника, а в стоматологической клинике:

«Именно сегодня я решила поехать в клинику для того, чтобы вырвать четыре зуба. И чем ближе мы к стоматологической клинике – тем больше у меня мандраж».

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