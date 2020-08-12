Интересные детективные сериалы и фильмы: топ-5 от Даши Трегубовой
Ищете интересный детективный сериал? Актриса сериалов СТБ «Загадка для Анны» и «Исчезнувшая невеста» Даша Трегубова знает все о мире кино. А для того, чтобы вас больше не беспокоил вопрос о выборе детектива, Даша сделала подборку с лучшими кинокартинами. Так какой сериал или фильм стоит посмотреть? Узнайте в материале.
Счастливое число Слевина
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Страна: США, Германия
Жанр: драма, мистика
В главных ролях: Брюс Уиллис, Морган Фриман, Джош Хартнетт, Бен Кингсли, Люси Лью.
Невероятный детективный триллер получил большой успех в мире кино. Сюжет настолько закручен, что завораживает с первой минуты просмотра. В основе фильма — история Слевина Кавалера, у которого все планы рушатся на глазах. Остановившись в квартире друга, Слевин даже не подозревает, с какими опасными людьми сведет его жизнь.
«Это мой любимый детектив последнего десятилетия. Рекомендую каждому к просмотру. Такое произведение киноискусства захватывает с первых минут», — делится Даша.
Большая маленькая ложь
Страна: США
Жанр: детектив, драма
В главных ролях: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и другие.
В центре повествования — три матери, которых объединяет загадочное убийство. История детективного сериала начинается в обычной американской школе. Семьи одноклассников втянули в неприятный скандал. Школа делится на два лагеря, и противостояние вскоре достигает апогея.
Даша Трегубова считает эту картину одним из лучших детективных сериалов. Это интригующая история о любви и ненависти в семье.
Вершина озера
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Страна: США
Жанр: детектив, драма
В главных ролях: Элизабет Мосс, Николь Кидман, Гвендолин Кристи, Давид Денсик и другие.
Действие уголовного детектива происходит в захолустном городке в Новой Зеландии. Двенадцатилетняя девочка находится на пятом месяце беременности и никому не рассказывает, кто отец ребенка. В один момент героиня решает покончить с собой. К счастью, невинную спасают, а расследование этого странного дела поручают детективу. Но девочка бесследно исчезает…
«Невероятный сериал с нотами детектива интригует и завораживает. Второй сезон мне понравился меньше, а вот первый — задел душу сразу», — признается Даша Трегубова.
Пуаро Агаты Кристи
Страна: Великобритания
Жанр: детектив, драма
В главных ролях: Дэвид Суше, Хью Фрейзер, Филип Джексон, Полин Моран и др.
Детективный сериал рассказывает о невероятных расследования, которыми занимается следователь Эркюль Пуаро. В Лондоне уже много лет работает эмигрант из Бельгии, бывший полицейский Эркюль Пуаро. Мужчина занимается частным сыском, расследуя загадочные события.
Даша Трегубова обожает смотреть детективные сериалы по мотивам книг Агаты Кристи:
«Расследование Пуаро — это невероятная история известного детектива Великобритании. Агата Кристи создала персонажа, который понравится и детям, и взрослым. Такие сериалы вызывают только восторг!»
Залечь на дно в Брюгге
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Страна: Великобритания, Ирландия
Жанр: детектив, комедия
В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс и другие.
Действия детективного фильма разворачиваются вокруг двух профессиональных преступников. Один из них получает задание, с которым, к сожалению, не справляется должным образом. И шеф Гарри от греха подальше отправляет «подопечного» за пределы Англии — в старинный бельгийский городок под названием Брюгге…
«Этот фильм славится смешением жанров — комедии и детектива. Это классика жанра, которая одновременно заставляет улыбаться и сопереживать», — говорит Даша Трегубова.
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